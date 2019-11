Arezzo Città del Natale 2019 lancia un contest per artisti di strada

In occasione della prossima edizione, nel cuore del centro storico saranno riservati spazi dove i busker potranno esibirsi partecipando a un concorso loro dedicato

Se sei un artista di strada professionista o amatoriale, la Fondazione Arezzo Intour cerca proprio te!

In occasione di “Arezzo Città del Natale” che avrà luogo dal 16 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 e che – nelle precedenti edizioni – ha richiamato in città circa 2 milioni e 600mila visitatori, lungo il percorso della manifestazione che si snoda nel cuore del centro storico, saranno riservati spazi dove i busker potranno esibirsi partecipando a un concorso loro dedicato.

Il contest prevede l’assegnazione di quattro premi da 500 euro ciascuno in forniture di materiale artistico che verranno assegnati alle seguenti categorie:

1. Artista più votato attraverso un sondaggio social sulla pagina facebook Arezzo Città del Natale

2. Artista più fotografato su Instagram durante l’intero evento della Città del Natale

3. Miglior performance artistica “natalizia”

4. Miglior performance artistica assoluta

La selezione degli artisti di strada che parteciperanno al contest e la premiazione finale saranno stabilite ad insindacabile giudizio della direzione artistica di “Arezzo Città del Natale”.

I busker avranno modo di dare vita a spettacoli itineranti in più di una location, esibendosi “a cappello”.

La partecipazione non prevede nessun compenso o rimborso spese.

Chi vuole proporre uno spettacolo dovrà fare domanda compilando il form all’indirizzo https://www.arezzointour.it/buskers entro l’11 novembre 2019. Quindi saranno resi noti l’elenco degli artisti selezionati ammessi a partecipare e il calendario delle esibizioni.

Il contest si concluderà il 6 gennaio ed entro il 20 gennaio saranno nominati i vincitori.

Ogni domanda pervenuta anche se non ammessa al concorso di “Arezzo Città del Natale”, entrerà a far parte del database della Fondazione Arezzo Intour e gli artisti potranno essere contattati e coinvolti in tutte le altre attività della Fondazione.