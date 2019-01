Per i bambini arriva “la zucca dei desideri”

Arezzo Città del Natale chiude in bellezza. Domenica 6 gennaio, cala il sipario sul lungo calendario di appuntamenti ed eventi dedicati alle festività natalizie che la Fondazione Arezzo Intour ha realizzato per permettere di vivere uno dei centri storici più belli d’Italia, all’insegna del divertimento e della magia.

Saranno i bambini i protagonisti del gran finale previsto al “Christmas village” del Prato, dove nel pomeriggio del 6 gennaio sarà allestita “La zucca dei desideri”, una struttura gonfiabile a forma di zucca dove i piccoli potranno assistere – ad ingresso gratuito – a uno spettacolo loro dedicato. Guidati da un attore che, con l’ausilio di maschere, oggetti e ombre cinesi, racconterà storie di misteri, di streghe, di mostri, i bambini saranno invitati a lasciare un desiderio e una paura prima di entrare nella Zucca gigante e immergersi in un’atmosfera da favola.

E fino al 6 gennaio, il “Christmas village” del Prato offre divertimento anche ai più grandi con la “Game Arena”, vero paradiso per chi ama i giochi elettronici e tradizionali con la presenza di numerose piste di macchinine. I visitatori potranno sfidarsi con il GranPrix Slot oppure con le playstation e verranno organizzati tornei di videogames tra i titoli più conosciuti, fra i quali Fortnite e League of Legends e FIFA 19. Tra le attrazioni della “Game Arena” anche uno spazio Lego che permetterà di giocare con gli immortali mattoncini. “Game Arena” sarà aperta venerdì 4 con orario 11.00-19.00 e sabato 5 e domenica 6 con orario 11.00-20.00.

Sempre al Prato, ultimi giorni anche per ammirare Arezzo dall’alto della grande ruota panoramica o scoprire il cielo grazie all’attività del planetario che al suo interno offre proiezioni fulldome theater con suggestivi spettacoli curati dal Gruppo Astrofili Arezzo.

Musica itinerante in città dove si suona con “E la festa continua…”, la rassegna di street band, voluta da Confesercenti in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, che sabato 5 gennaio propone l’energia trascinante della Ciacciabanda StreetBand che si muoverà per il vie del centro storico dalle ore 15.00 alle ore alle 19.00 con un percorso che si snoderà tra Corso Italia, piazza San Jacopo e Risorgimento, via Madonna del Prato, piazza Sant’Agostino e piazza San Francesco.

Fino al 6 gennaio, il Centro Guide Arezzo e Provincia propone particolari visite guidate a tema natalizio. Il sabato pomeriggio appuntamento con “Scatta il dettaglio”, il trekking fotografico dedicato ai ragazzi dai 13 a 18 anni, dove i partecipanti possono cimentarsi nel fotografare i dettagli più belli della città, armati di fantasia ed di uno smartphone. La domenica pomeriggio invece è dedicata ai più piccoli con “Caccia al dettaglio”, una singolare caccia al tesoro ideata per bambini da 6 a 12 anni all’interno della Casa Museo Ivan Bruschi. Per entrambi gli itinerari, la cui durata è di circa due ore, la partenza fissata alle ore 15.30 dalla Casa Museo Ivan Bruschi, in corso Italia,14. Info e prenotazioni: 334 3340608.

Sabato 5 e domenica 6 gennaio torna la Fiera Antiquaria e via Bicchieraia offre la possibilità di compiere un itinerario alla scoperta dell’artigianato artistico con l’esposizione “I Mestieri d’Arte”.

E con la Fiera, torna anche “Arezzo Selezione Vintage”: le sale del Palazzo di Fraternita che affacciano su Piazza Grande di Arezzoospiteranno circa venti operatori che fanno “ricerca” e “selezione” nel settore del vintage. Un appuntamento per gli appassionati e i curiosi davvero imperdibile, a ingresso libero.

E poi la magia delle singolari istallazioni luminose che, appena arriva la notte, illuminano le pareti dei monumenti cittadini con proiezioni che, da Pietro Lorenzetti a Piero della Francesca, propongono lo straordinario patrimonio artistico aretino e invitano a scoprire un centro storico unico e bellissimo.