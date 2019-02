 “Arezzo Classica”: nuovo appuntamento nel segno di Brahms

Domenica 24 febbraio alla Casa della Musica (ore 18) prosegue la rassegna voluta da Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo e realizzata con CaMu – Casa della Musica di Arezzo

Christophe Giovaninetti (violino) e Tiziano Mealli (pianoforte) eseguono il trittico delle Sonate per violino e pianoforte.

Nuovo, imperdibile appuntamento per “Arezzo Classica” la rassegna dedicata alla musica sinfonica e da camera voluta da Comune di Arezzo, Fondazione Guido d’Arezzo e realizzata con CaMu – Casa della Musica di Arezzo.

Il prossimo 24 febbraio alle ore 18 nella sede della Casa della Musica (Piazza Grande, Palazzo della Fraternita dei Laici) il duo formato da Tiziano Mealli (pianoforte) e Christophe Giovaninetti (violino) darà vita a un pomeriggio musicale nel segno di Brahms.

Grande esperienza e gioia di far musica insieme sono tra i preziosi ingredienti che vivificano l’incontro tra Christophe Giovaninetti, primo violino per oltre dieci anni del Quartetto Ysaÿe e poi fondatore del Quartetto Elysée, ed il pianista Tiziano Mealli, appassionato camerista da sempre impegnato in prestigiose collaborazioni.

Insieme propongono al pubblico aretino le tre Sonate per violino e pianoforte di cui Brahms autorizzò la pubblicazione (le altre tre scritte in precedenza furono distrutte), legate ad un arco temporale (1878-1888) nel quale, conclusa l’esperienza di sinfonista, Brahms tornava all’amata musica da camera.

La scrittura brahmsiana trae ispirazione dalla vocalità, e infatti spesso il materiale tematico è estrapolato dalla produzione liederistica, come avviene per la Sonata in sol maggiore op. 78, costruita sul Regenlied dello stesso Brahms; l’esaltazione della cantabilità dell’arco si arricchisce di una tessitura pianistica interlocutoria e complice, che contribuisce a creare un clima di affettuosa intimità espressiva, in particolare nella Sonata in fa maggiore op. 100, che ascolteremo in apertura. La Sonata in re minore op. 108, che occupa interamente la seconda parte del concerto, si distingue dalle precedenti per un carattere più incisivo, maggiori dimensioni (è l’unica in quattro tempi), ed una scrittura dichiaratamente virtuosistica.

La Stagione di “Arezzo Classica”, voluta dal Comune di Arezzo insieme alla Fondazione Guido d’Arezzo e realizzata in collaborazione con CaMu – Casa della Musica di Arezzo (un progetto della Scuola di Musica di Fiesole), propone poi un nuovo appuntamento alla Casa della Musica, dove il 22 marzo (ore 21) sarà di scena il Quartetto Felix. Gran finale il 17 aprile (ore 21), quando di nuovo il Teatro Petrarca accoglierà la violinista Isabelle Faust.

Biglietti: posto unico 15 euro, ridotti soci Unicoop 10 euro.

Vendita biglietti e abbonamenti: I biglietti sono disponibili al Teatro Petrarca nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 17 alle 19, e il giorno dello spettacolo presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo a partire dalle ore 15.00. È possibile rivolgersi a Officine della Cultura, in via Trasimeno 16, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18. Biglietti disponibili anche nei circuiti Box Office Toscana e TicketOne.

Info biglietti e abbonamenti: Officine della Cultura 0575 27961