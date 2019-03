Arezzo e Piacenza 1-1

AREZZO

Pelagotti, Zappella, Buglio, Pelagatti, Foglia, Brunori, Serrotti, Basit, Luciani, Rolando, Borghini

A disposizione: Bertozzi, Sereni, Zini, Cutolo, Salifu, Remedi, Persano, Benucci, Burzigotti, Pinto, Tassi, Belloni

All: Alessandro Dal Canto

PIACENZA

Fumagalli, Pergreffi, Bertoncini, Sestu, Nicco, Ferrari, Porcari, Della Latta, Marotta, Corsinelli, Barlocco

A disposizione: Calore, Calzetta, Sylla, Cauz, Silva, Corradi, Corazza, Bachini, Di Molfetta, Terrani, Perez

All: Arnaldo Franzini

Si parte!

21’ Primo giallo del match: ammonito Bertoncini nel Piacenza

25’ GOOOOOL GOOOOOOL FABIO FOGLIA 🍁 porta in vantaggio l’Arezzo con una rasaiota velenosa che passa sotto le gambe di Fumagalli

38’ Cartellino giallo per Basit

41’ Grandissima occasione per gli amaranto con Rolando che sotto porta spara alto sopra la traversa

45’ Il direttore di gara concede 3’ di recupero

46’ Ammonito Marotta

Finisce qui il primo tempo: Arezzo-Piacenza 1-0

Riprende il match!

45’ Primi cambi da entrambe le parti: per l’Arezzo entra Belloni al posto di Basit, per il Piacenza esce Porcari entra Corradi

60’ Esce Sestu entra Perez tra le fila del Piacenza

65’ Tre sostituzioni per l’Arezzo: entrano Remedi, Benucci e Burzigotti per Rolando, Buglio e Serrotti

69’ Tiro dalla distanza di Foglia, blocca senza problemi Fumagalli

75’ Gol del Piacenza, sfortunata deviazione di Burzigotti che beffa Pelagotti

84’ Ammonito Perez

89’ Doppio cambio Piacenza: escono Ferrari e Barlocco per Terrani e Cauz. Per l’Arezzo ultimo cambio, entra Persano per Brunori

90’ L’arbitro concede 4’ di recupero

93’ Cartellino giallo per Remedi

90’+4’: finisce qui la partita, Arezzo-Piacenza 1-1

FONTE S.S. AREZZO