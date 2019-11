Arrestato spacciatore “impenitente”. Aveva il “posto fisso” a Campo di Marte

Continua l’impegno degli uomini della Polizia di Stato di Arezzo per debellare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città.

Nel primo pomeriggio di ieri, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Arezzo, ha rintracciato uno straniero, T.S. di anni 24, originario del Mali, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, già arrestato tre volte negli ultimi tre mesi dalla Polizia di Stato, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare.

Il malvivente risulta avere a suo carico diversi precedenti, per spaccio di sostanze stupefacenti, e conduceva i suoi traffici illegali nella città di Bologna fino alla scorsa primavera, per poi “trasferirsi” ad Arezzo dall’estate.

“È del tutto verosimile che lo spacciatore sia stato attirato dagli spazi lasciati liberi dopo i numerosi arresti effettuati dalla Squadra Mobile della Questura durante la maxi operazione “Duomo Vecchio”. In quell’occasione, le zone del Parco Pionta e Campo di Marte furono “ripulite” dalla presenza dei pusher che vi si erano stabiliti, inducendo altri soggetti ad affacciarsi su quelle piazze di spaccio per accaparrarsele” spiega una nota della questura.

Per non vanificare il grande lavoro svolto, la questura ha messo in campo le forze disponibili, coordinando i servizi della Squadra Volanti dell’UPG-SP e Squadra Mobile, con ausilio di Polfer, Reparto Prevenzione Crimine e Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, al fine di mantenere il livello di sicurezza raggiunto tramite un persistente e incessante contrasto al fenomeno dello spaccio al dettaglio, con interventi capillari miranti ad evitare l’avvicendamento tra pusher nelle suddette zone. Tale sforzo ha condotto a diversi ulteriori arresti, di cui tre a carico del 24enne.

Il maliano è stato colto in flagranza ripetutamente in Campo di Marte, seduto su una panchina del parco Mancini, mentre, anche in pieno giorno, continuava a spacciare hashish e marijuana. Per sfuggire ai controlli, era solito occultare tra i cespugli le dosi di stupefacente e il denaro, facendo avanti ed indietro dalla panchina verso i suoi nascondigli. Panchina che era sempre la stessa, un “posto fisso” di cui il soggetto si era ormai appropriato stabilmente, e da cui gestiva i suoi traffici. È proprio lì che, il 14 novembre, era stato tratto in arresto l’ultima volta e nello stesso punto è stato rintracciato ieri dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, che hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla sezione penale del Tribunale di Arezzo. Il soggetto era già destinatario di un’altra misura cautelare, quella del divieto di dimora nel territorio aretino, palesemente e ripetutamente disattesa dal T.S. che, nonostante le prescrizioni, continuava la sua attività di pusher.

Considerando la pericolosità del soggetto, è stato necessario l’intervento di più pattuglie della Squadra Volanti, per garantire la sicurezza dei poliziotti operanti. Al momento della cattura, lo stesso si trovava in possesso, per l’ennesima volta, di piccoli quantitativi di hashish già suddivisa in dosi preconfezionate e banconote di piccolo taglio. Lo stesso è stato tradotto presso il carcere aretino di San Benedetto.