Arriva ad Arezzo la grande parata Disney

Domenica 17 novembre in occasione dei Mercatini di Natale in piazza Grande oltre 100 personaggi delle fiabe più famose sfileranno per le vie della città. La più grande parata itinerante a tema Disney sbarca ad Arezzo Città del Natale. Dalle ore 15 selfie e scatti unici con i personaggi dei cartoon più famosi!

ngresso libero e gratuito

Minnie, Topolino, Jack Sparrow, Aladdin, Olaf e Elsa! Saranno solo alcuni dei protagonisti della magica parata natalizia a tema Disney promossa in occasione dei Mercatini di Natale Arezzo.

Domenica 17 novembre Arezzo si trasformerà infatti in una Disneyland del divertimento con tutti i personaggi delle fiabe più famose che sfileranno per le vie del centro. Piazza Grande sarà il cuore dell’iniziativa con la partenza e l’arrivo della Parata.

Dalle ore 15 si potranno scattare selfie e vedere da vicino i personaggi dei cartoon più famosi. La partenza della sfilata sarà piazza Grande dove sorgerà il Villaggio Tirolese e la Casa di Babbo Natale. Un motivo in più per ammirare la parade. L’ingresso sarà libero e gratuito.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/355469705406681/