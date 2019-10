Arriva il Lego Village Arezzo, dal 16 novembre ai mercatini di Natale

Collezioni, mostra espositiva, laboratori creativi, area pick and build. Da sabato 16 novembre nell’area del Christmas Village del Prato ideata dalla Fondazione Arezzo In Tour nasce un’area ludica per grandi e piccini. Arezzo Christmas Brick, progetto di Confcommercio realizzato grazie alla collaborazione con il Club del Mattoncino. Arrivano diorami, aree tematiche, laboratori e creatività Lego. E la grande novità dell’edizione 2019: il gioco dell’oca interamente creato con i mattoncini e l’area Technic Race, con la pista radiocomandata per sfidarsi a colpi di sgommate con le macchinine Lego.

Diorami, villaggi natalizi, città, Star Wars, Batman e minifigures. Un vero e proprio spazio a mattoncini sorgerà al Prato nella splendida cornice del Christmas Village di Arezzo città del Natale. Promosso da Confcommercio il progetto nasce dalla collaborazione con il Club del Mattoncino e la Fondazione Arezzo Intour.

Si potranno ammirare esposizioni di collezionisti provenienti da tutta Italia con aree tematiche e creatività Lego. L’esposizione sarà curata dal Club del Mattoncino che porterà in scena diorami natalizi, città, le riproduzioni dei film più famosi.

Un’area per grandi e piccini dove potersi fare selfie con le minifigures più famose, giocare nell’area pick and build e riprodurre la propria costruzione preferita. Oltre 100 i chilogrammi di mattoncini che saranno presenti con la possibilità per tutti coloro che parteciperanno di portarsi a casa la propria Lego natalizia.

L’area sarà ancora più granmde rispetto al 2018 e proporrà molte novità: dal gioco dell’oca Lab, al technic race, pista di macchinine Lego per sfidarsi a colpi di sgommate. E poi Minifigures Lab con la creazione del proprio omino Lego preferito, mosaic, costruzioni e lego sciolto. Un vero e proprio sogno a mattoncini.

All’interno un grandissimo shop Lego con la possibilità di acquistare le scatole a mattoncini preferite. E anche uno spazio per le foto da non perdere!

Da segnare subito in agenda le date: da sabato 16 novembre a domenica 22 dicembre dalle 10 alle alle 18.30 con ingresso di 5€ per adulti e bambini (ingresso gratuito per i bambini fino a 3 anni).

Le date

16-17-23-24-30 novembre

1-7-8-14-15-21-22 dicembre

dalle ore 10 alle ore 18.30

Ingresso 5 euro adulti e bambini (gratuito fino a 3 anni)

Christmas Brick Art Arezzo

Scopri l’evento: https://www.facebook.com/events/2440546749393286/www.mercatodinatalearezzo.it