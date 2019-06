Asfaltature: prosegue lo sforzo dell’amministrazione comunale

Il punto sui lavori fatto dal vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini: “meno 50% di richieste d’intervento per tappare le buche negli ultimi mesi”

Punto sulle asfaltature recenti e sui progetti che vedranno realizzazione nell’immediato futuro da parte del vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini, accompagnato da Serena Chieli e Luca Marchi direttori rispettivamente del progetto riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie e dell’ufficio opere pubbliche: “certamente, per l’importanza della strada e per la superficie asfaltata, non posso non partire dal rifacimento di via Fratelli Rosselli, realizzato grazie all’accordo con Nuove Acque che con il Comune ha operato nella manutenzione delle strade. Altri esempi di questa collaborazione sono i recenti lavori in via Tiziano, in via dell’Orciolaia e in un tratto di via di Ristradella. Peraltro proprio con questi ultimi tre esempi, abbiamo concluso l’accordo sopramenzionato che ha portato a 40.000 metri quadrati di nuovi asfalti”.

Di seguito il punto sui lavori gestiti direttamente dagli uffici comunali. Ancora Gamurrini: “a maggio abbiamo realizzato la manutenzione di una parte della viabilità di Selvetella a Rigutino, per circa 15.000 euro, e di una parte di viabilità a Le Poggiola, per circa 35.000. La settimana che sta per concludersi si è aperta con i lavori in via Colombo, per circa 65.000 euro, in queste ore stiamo completando via Curina e via Grazi, per circa 25.000 euro, e continuando con la sistemazione di via Francesco Redi per un totale di circa 40.000 euro di spesa. È stato finanziato un accordo quadro per le manutenzioni dei marciapiedi, parliamo di 170.000 euro in fase di appalto. Ancora dobbiamo decidere da quali tratti partire e la scala delle priorità ma i soldi ci sono e molti, anche per la sicurezza dei pedoni. Di sicuro interverremo a Policiano e Rigutino”.

Non mancano poi progetti di manutenzione straordinaria: il rifacimento della viabilità di Campoluci, 180.000 euro, finanziato e appaltato. Lavori a luglio. Viabilità di Palazzo del Pero, 120.000 euro, finanziato e in fase di gara. Lavori in estate. Via della Chimera, 130.000 euro, finanziato e in fase di gara. Lavori in estate. Via Calamandrei, 560.000 euro, finanziato e in fase di gara. Lavori subito dopo l’estate.

“E a proposito di stagione autunnale – ha concluso Gamurrini – durante gli ultimi mesi del 2019 sarà la volta di via Romana e via Fiorentina, interventi peraltro legati ai tempi dei finanziamenti del bando periferie, di parte di via Buonconte da Montefeltro, del marciapiede del controviale di via Giotto. Questa conferenza stampa e i dati proposti confermano il grande sforzo con il quale l’amministrazione ha voluto contraddistinguersi, rimasto costante negli anni e che ha portato nel 2019 a una drastica riduzione, pari al 50%, delle richieste di intervento da parte dei cittadini per la copertura delle buche”.

Per quanto riguarda infine la prossima settimana le principali modifiche a circolazione e sosta riguarderanno Palazzo del Pero a seguito di lavori per infrastrutture telefoniche (senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso da lunedì 26 a venerdì 28 giugno lungo la S.P. 41 della Rassinata dal km 0+100 al km 0+150 con orario 8 – 18) e il centro per l’apertura e l’ispezione di alcuni tombini (da mercoledì 26 giugno a venerdì 12 luglio divieto di sosta con rimozione in via Garibaldi dall’intersezione con via Asmara a piazza San Giusto, in piazza San Giusto, in via Trento e Trieste da piazzetta Porta Sant’Andrea all’intersezione con via Anconetana. Orario 8,30 – 18,30 con possibile temporaneo divieto di utilizzo dei marciapiedi limitrofi, senso unico alternato e restringimento della carreggiata a causa della natura mobile del cantiere).