Assemblea regionale di Anci, Ghinelli nel comitato direttivo

Il Sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli è stato confermato membro del Comitato Direttivo di ANCI Toscana. La nomina è stata ufficializzata oggi nella XV assemblea congressuale ANCI svoltasi a Firenze, nell’ambito della quale si sono tenute le elezioni del Presidente, nel cui incarico è stato riconfermato il Sindaco di Prato Matteo Biffoni, e quelle dei componenti il Consiglio regionale e il Comitato Direttivo. La fase elettiva dell’assemblea è stata preceduta nella mattinata da un incontro politico al quale ha preso parte, insieme ai Sindaci della Regione, anche il Presidente di ANCI Nazionale Antonio Decaro.

“Sono onorato di questa conferma”, ha dichiarato il Sindaco Ghinelli.

“ANCI è senza dubbio una realtà fondamentale per i Comuni, una rappresentanza forte, capace di dare voce alle municipalità e valorizzarne così il ruolo centrale e sostanziale che esse rappresentano per il Paese. Molte sono le tematiche che stanno cuore a tutti i Sindaci, i più vicini ai cittadini e i più consapevoli delle loro aspettative e dei loro bisogni concreti. Ed è fondamentale il loro coordinamento per il raggiungimento di obiettivi strategici, come la rappresentazione di una istanza comune nei confronti della Unione europea per la definizione delle linee di finanziamento nel settennato 2021-2027 o ancora l’ormai urgente e fondamentale attuazione di politiche concrete per la riduzione delle emissioni entro il 2050, al fine di ottenere una reale inversione di tendenza circa i cambiamenti climatici. All’interno di ANCI Toscana, tante le strategie da condividere, tra queste sarà importante lavorare insieme ad una politica condivisa in ambito turistico, al fine di operare al meglio in un settore che rappresenta una potenziale fonte di sviluppo importante per tutto il territorio della regione”. Argomenti, questi e molti altri, che saranno affrontati anche nella XXXVI assemblea nazionale ANCI che si terrà ad Arezzo dal 19 al 21 novembre prossimo.

Nei prossimi giorni il Comitato Direttivo di ANCI Toscana si riunirà per la nomina del Vicepresidente e dei responsabili dei diversi settori.