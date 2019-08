Basket: Amen SBA ai primi impegni ufficiali per Sabato 31 agosto

Al termine della prima settimana di allenamenti l’Amen Scuola Basket Arezzo versione 2019/2020 è chiamata ai primi impegni ufficiali. Sabato mattina alle ore 10.30 si svolgerà infatti nella cornice della sede del Main Sponsor Amen la Presentazione Ufficiale alla Stampa della squadra e delle nuove divise da gioco.

Nel pomeriggio poi debutto in campo nella gara in programma alle ore 18 al Palasport Estra contro il Valdisieve valida come prima giornata del Girone G di Coppa Toscana Trofeo “Alfredo Piperno”. Ovviamente tutti i tifosi sono invitati a partecipare ai due eventi, nel corso della Presentazione oltre a svelare il nuovo completo di gioco della squadra sarà presente anche l’ultimo arrivato in casa SBA ovvero coach Marco Evengelisti.

Grande curiosità per la gara contro Valdisieve, avversario che gli amaranto ritroveranno in campionato, e che anche l’anno scorso fu inserito nel girone di Coppa con l’Amen. Sarà la prima occasione per vedere all’opera in amaranto i nuovi acquisti De Bartolo Rodriguez e Tenev contro la compagine fiorentina che l’anno scorso raggiunse i PlayOff. Importanti quindi le indicazioni per lo staff tecnico della SBA alle prese in questi giorni con un intenso lavoro di preparazione e di valutazione dell’ intera rosa a disposizione.

La formula della Coppa Toscana prevede la divisione delle squadre partecipanti in 7 gironi, accedono alla fase successiva le prime di ogni girone e la miglior seconda tra tutte le partecipanti. Oltre ad Amen SBA e Valdisieve, il Girone G è completato da San Giobbe Basket Chiusi ed Oti Galli Terranuova che si sfideranno sempre sabato in terra valdarnese. Per tutti i sostenitori amaranto l’appuntamento è fissato per Sabato 31 Agosto alle ore 18 al Palasport Estra “Mario D’Agata”, quando gli arbitri Frosolini di Grosseto ed Agnorelli di Poggibonsi (SI) alzeranno la prima palla a due della stagione.