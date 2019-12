Beccato a scardinare la porta di un bar in viale Dante, 24enne arrestato dalla polizia

La scorsa notte agenti della questura hanno arrestato, in flagranza, B.R., aretino di anni 24, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, che è stato pizzicato a scardinare la porta di un bar in viale Dante per mettere a segno un furto.

Intorno alle 4,30 circa, durante l’ordinario controllo del territorio, la pattuglia della Squadra Volanti con a bordo il Coordinatore del turno riceveva segnalazione dalla Centrale Operativa circa una telefonata giunta sul numero d’emergenza da parte di un cittadino che riferiva di forti rumori provenire dai pressi dell’ingresso del bar. Raggiunto il luogo indicato in brevissimo tempo, gli operatori si sono avvicinati a piedi e hannno individuato, vestito di nero ed accovacciato dinanzi alla porta di ingresso del locale, un soggetto con cappuccio calzato e con uno zaino.

All’avvicinarsi tempestivo degli Agenti, l’uomo ha iniziato ad opporsi, anche con violenza, alle operazioni di controllo dimenandosi e cercando la fuga sferrando calci e pugni.

Subito immobilizzato, il giovane è stato caricato nell’auto di servizio dove ha continuato a colpirea destra e manca nell’abitacolo del mezzo.

Verificato il tentativo di scasso dell’ingresso del bar, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e arrestato per tentato furto e violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Anche in Questura il 24enne ha proseguito nel suo atteggiamento violendo dovendo gli operatori faticare non poco per riportarlo alla calma.

Dopo le procedure di rito che hanno portato al rinvenimento, all’interno dello zaino, di strumenti atti allo scasso e di altro materiale provento altri furti messi a segno prima, il 24enne è stato condotto presso le Camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per la convalida del provvedimento di arresto e le decisioni sul giudizio.

Nella stessa strada, nei giorni scorsi, erano stati fatti tentativi di furto ad un negozio di parrucchieri e ad uno studio di professionisti.

NELLA FOTO IL PARRUCCHIERE PRESO DI MIRA NEI GIORNI SCORSI