Bibbiena: domenica 7 luglio torna la Fiera del Tannino

Domenica 7 luglio torna a Bibbiena Stazione la “Fiera del Tannino” che in questa speciale occasione si trasforma in “Fiera dei grandi saldi”, visto che dal 6 luglio in Toscana inizia la stagione degli sconti.

La fiera si snoderà con i suoi trenta banchi in tutto la Umbro-casentinese dall’Agip fino all’incrocio di Via Dante.

Si svolgerà per l’intera giornata di domenica e la grande novità è la partecipazione dei commercianti di Bibbiena Stazione che porteranno “fuori” la propria merce di qualità a prezzi scontatissimi per festeggiare la stagione dei saldi e soprattutto la festa della Stazione.

In collaborazione con Confesercenti il Comune di Bibbiena sta pensando, per il prossimo anno, di portare questo evento in serale.

Quest’anno si svolgerà invece tutta la giornata e sarà un’occasione unica per fare acquisti a prezzi super scontati.