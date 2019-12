Biscottini Zenzero&Cannella – Le ricette di Zenzero&Cannella

Eccoci, anche quest’anno ragazzi il Natale é già arrivato! E in casa con il riscaldamento acceso, il camino scoppiettante per chi può goderselo e le lucine dell’albero l’atmosfera é quasi completa…manca peró il profumo irresistibile dei biscottini tipici di Natale, quelli di pasta di zenzero che sono anche i miei preferiti!!



Allora preparate l’occorrente, armatevi di taglia biscotti natalizi e di fantasia perché quella che vi sto per svelare é la mia ricettina segreta dei biscottini che profumeranno la vostra casa per tutte le feste e faranno impazzire tutta la famiglia!!



BISCOTTINI ZENZERO&CANNELLA

-dose per una teglia circa-

200 gr farina debole tipo ’00’

100 gr burro a pomata (morbido ma plastico, rimasto a temperatura ambiente per un’oretta)

75 gr zucchero di canna integrale bio(mi raccomando se lo trovate usate il tipo umido che é il vero integrale)

25gr zucchero semolato

50 gr miele millefiori meglio ovviamente se artigianale (oppure 25gr miele millefiori+25gr miele di castagno per un gusto ancora più intenso)

1/2 cucchiaino cannella in polvere

1/2 cucchiaino zenzero in polvere

1/4 cucchiaino noce moscata

1/2 cucchiaino bicarbonato di sodio

1 tuorlo leggermente sbattuto

N. B. potete raddoppiare le dosi di zenzero, cannella e noce moscata se vi piacciono dei biscotti molto speziati come a me..

Preparazione

In una terrina monta velocemente con le fruste elettriche burro ed i due zuccheri fino a creare una bella spuma soffice. Aggiungi il tuorlo, il miele, le spezie e per ultima la farina setacciata con il bicarbonato.

Terminate di impastare su un piano di lavoro velocemente, non dovete riscaldare la frolla altrimenti si rovinerebbe.

Formate un cilindretto o una palla, coprite con pellicola alimentare e riponete in frigo un paio d’ore, meglio ancora la sera prima o diverse ore prima se ne avete la possibilità.

Stendete e ritagliate delle forme desiderate, infornate in forno caldo a 175°C per 12 minuti circa. Lasciate raffreddare su una griglia.

Una volta freddi potete decorare a piacere con ghiaccia reale bianca o colorata.

L’idea in più…

1. Appena usciti dal forno potete fare un forellino sui biscottini usando ad esempio un beccuccio a punta rotonda per sac à poche, in questo modo da freddi e decorati potrete attaccarli al vostro albero di Natale…i biscottini profumeranno tutta casa e potrete personalizzare il vostro alberello!!!

2. Potete regalare i biscottini con o senza forellino oppure con o senza decorazioni in sacchettini alimentari trasparenti oppure scatole di latta colorate, farete un figurone!

Alla prossima idea dolce o salata ragazzi

Chiara Castellucci

N. B. variante deliziosa per chi vuole i biscotti più rustici:

sostituisci la farina ’00’ con

100 gr farina tipo ‘1’ o ‘2’ + 100gr farina tipo integrale