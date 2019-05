Bracciali e Caneschi – Pd Arezzo: Dalla giunta risposte insufficienti ai cittadini di Indicatore

Dopo quattro anni e tanti annunci questa giunta non ha risolto nessun problema, niente di concreto per i cittadini e le imprese, restano solo questioni non affrontate. È quanto inevitabilmente è emerso durante l’assemblea organizzata ieri sera dal CAS di Indicatore.

Nessuna risposta per il sottopassaggio ferroviario, l’amministrazione Ghinelli, nonostante fossero note alcune criticità, lo ha inaugurato e preso in carico nel 2015, ma poi lo ha riconsegnato ad RFI lavandosene le mani.

Niente da fare anche per il sottopasso carrabile che è ancora chiuso per lavori che deve fare RFI e il vice sindaco non sa quando sarà aperto se a settembre oppure a luglio, come è stato costretto ad annunciare Gamurrini dopo le proteste della gente.

Addio all’area interporto, il sindaco ha espresso la volontà di trasformare la struttura in parcheggio e magazzino per cittadini e imprese, senza però un piano concreto.

Va registrato ancora il rimpallo di competenze fra Comune e Provincia sulla questione degli attraversamenti rialzati, nonostante il centrodestra abbia la maggioranza in entrambi gli enti, nulla è stato fatto per la sicurezza stradale.

Completo immobilismo anche sulla toponomastica: dopo 4 anni non c’è nessuna idea, salvo il patetico tentativo di rinviare la palla ai cittadini e alle imprese per sapere se sono disponibili a cambiare il nome delle strade.

Anche a Indicatore questa amministrazione comunale fa i conti con 4 anni di immobilismo ed è costretta ad ammettere di fronte ai cittadini l’incapacità di trovare soluzioni per la popolazione.