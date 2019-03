Cade da cavallo, 61enne è grave a Careggi

Domenica 3 marzo ad Anghiari è in programma la 51° edizione del Carnevale della Gioventù. Un appuntamento da non perdere con la storica sfilata dei carri allegorici (quest’anno ancora più numerosi rispetto al 2018) e dei gruppi mascherati, che partiranno come sempre intorno alle ore 15:00 dal Campo alla Fiera per affrontare poi il classico giro delle strade all’interno del paese.

Un momento di divertimento e di svago per i più piccoli e per i più grandi organizzato come ogni anno dalla Società del Carnevale della Gioventù con la collaborazione del Comune di Anghiari e della Proloco di Anghiari e con la partecipazione della Filarmonica P. Mascagni, del Gruppo Bandistico e delle Majorette di Torrita di Siena. Il Carnevale di Anghiari, come sempre ad ingresso gratuito, si concluderà con lo show di palloncini “La notte dei colori”. Per tutto il pomeriggio sarà attivo in Piazza Baldaccio lo stand con brustichino e salsicce.

La sfilata dei caratteristici e sempre divertenti carri allegorici e dei gruppi mascherati di domenica 3 marzo concluderà la serie di iniziative promosse in occasione del 51° Carnevale della Gioventù di Anghiari. L’edizione 2019 si era infatti aperta giovedì con due eventi: la mattina il classico giro a bordo del trenino dei bambini e delle bambine della Scuola Materna che poi con i bambini e le bambine della Scuola Elementare hanno assistito in Piazza IV Novembre allo spettacolo “Mister Bubble e altre avventure” – Un carnevale di risate con Clown Ferux & C. e poi nel pomeriggio con la rievocazione del Ciccicocco, antica tradizione paesana festeggiata di nuovo ad Anghiari dopo diversi anni (con la presenza del sambudellaio e con l’intrattenimento di Mago Merletto).

E domenica il gran finale con la sfilata dei carri e delle maschere e con divertimento assicurato.