Carlettini: “Auguri ai dipendenti, garanzia quotidiana di impegno a servizio della macchina comunale”

“Si avvicinano le feste natalizie, le ultime di questo mandato amministrativo. Colgo dunque l’occasione, in qualità di presidente della commissione consiliare che in questi anni si è occupata dei problemi relativi al personale, di fare i miei migliori auguri a tutti i dipendenti comunali, risorse imprescindibili per il corretto svolgimento dell’azione amministrativa, come hanno confermato di essere – dichiara tramite una nota Giovanna Carelttini.

Da parte mia, spero di essere stata un presidente in grado di ascoltare le loro esigenze. Ho cercato di informare l’attività dell’organo che presiedo all’insegna della disponibilità al confronto, aprendo le sedute ai rappresentanti dei sindacati affinché questo diventasse una sede aperta ed efficace in vista della soluzione dei problemi.

E posso dirlo da ex collega, da persona che quindi conosce la macchina comunale e le sue dinamiche: grazie ai lavoratori, essa è quotidianamente in buone mani”.