Castel Focognano: il sindaco Lorenzo Remo Ricci ha fatto visita a nonno Ettore che ieri ha compiuto 100 anni

Un altro compleanno centenario nel comune di Castel Focognano: Ettore Laponi nato l’11 dicembre del 1919, ha festeggiato ieri cento anni. Il sindaco Lorenzo Remo Ricci gli ha fatto visita in nome di tutta l’amministrazione comunale.

“E’ il terzo centenario che festeggiamo quest’anno nel nostro comune – ha dichiarato il sindaco Ricci – Ettore ha attraversato vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia, ha vissuto gli anni della seconda guerra mondiale, conoscendone le brutture e le sofferenze, anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente la famiglia.

E’ per tutti noi un esempio di vita e la sua “lunga giovinezza” è per la nostra comunità motivo di compiacimento che attesto con affetto. Ad Ettore l’augurio di continuare a scaldare ancora a lungo il cuore di chi le vuol bene, un felice compleanno e come si dice in simili avvenimenti, con quella punta di ottimismo che l’occasione ci permette: 100 di questi giorni”.