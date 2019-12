Castiglion F.no, implementato il patrimonio della biblioteca comunale

Implementato il patrimonio libraio della biblioteca comunale.

Tra i libri acquistati ci sono anche classici della letteratura post moderna americana. Inoltre, con questo nuovo acquisto si arricchisce in particolare la sezione ragazzi già fornita di oltre due mila testi. Le scelte dei testi sono state condivise sia con l’Unitre, l’Università delle Tre Età, che con il plesso scolastico “Dante Alighieri”.

Tra i libri acquistati anche testi di Marco Messiroli, vincitore del Premio Strega 2019, che sarà ospite a Castiglion Fiorentino il prossimo 26 gennaio 2020 in occasione della finale del concorso letterario “Santucce Storm Festival”. Il patrimonio libraio della sezione moderna della Biblioteca comunale ammonta a 45500 testi moderni.

“Il percorso per rendere la biblioteca un luogo vivo e per tutti è partito già dalla scorsa legislatura con tutti i progetti che hanno riguardato i libri come ‘La Città che Legge’ o come i vari totem che sono stati posizionati nei luoghi di aggregazione” dichiara Massimiliano Lachi, assessore alla Cultura.