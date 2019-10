Castiglion Fiorentino: 4 novembre, celebrazioni del 101° anniversario della Vittoria

In occasione delle celebrazioni del 4 novembre, anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale e la festa dell’Unità Nazionale, l’amministrazione comunale ha realizzato una mattina densa di eventi che ricordano, appunto, l’101esimo anniversario della vittoria della Grande Guerra.

L’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno dare risalto a tale importante ricorrenza del 101° Anniversario della Vittoria, con la celebrazione della Festa dell’Unità Nazionale e della Festa delle Forze Armate, ma anche ripercorrendo gli eventi della Grande Guerra con una mostra “Scene dalla Guerra” e un momento di riflessione.

La mostra, curata da Wanda Bernardini e da Alberto Perucchio, verrà inaugurata proprio lunedì prossimo, 4 novembre al termine della celebrazione della Santa Messa che si terrà nell’androne di palazzo San Michele. Nel sacrario del comune sono state allestite 3 scene di guerra, appunto come la mensa in trincea, un posto di prima medicazione, sempre in trincea, e un posto comando per le telecomunicazioni e osservatorio.

Pezzi originali, una 50tina in tutto, alcuni dei quali sono stati utilizzati anche per le scenografie di film importanti come, per esempio, “Il paziente inglese”, il film che ha vinto 9 Oscar nel 1997, oltre a 2 Golden Globe e 6 BAFTA mentre l’attrice Juliette Binoche fu premiata con l’Oscar (attrice non protagonista) e l’Orso d’argento a Berlino come miglior attrice.Presente, quindi, nella mostra castiglionese la stessa lampada utilizzata nel film appena menzionato.