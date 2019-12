Cavriglia: alla miniera si Santa Barbara il corso di guida sicura

In concomitanza con la ricorrenza di Santa Barbara, che si celebrerà domani, si è svolto nei giorni scorsi presso l’area mineraria Enel di Santa Barbara il corso di addestramento specialistico di “Guida Sicura di mezzi pesanti off road” per i dipendenti di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione.

Gli operativi dell’azienda elettrica in Toscana, con il programma curato dal Centro di Addestramento specialistico per la sicurezza sul lavoro in montagna di E-Distribuzione al Sestriere, hanno svolto all’interno dell’area ex-mineraria una importante attività di addestramento alla guida in condizioni di terreno utili a simulare operazioni sul campo in zone impervie in situazioni di emergenza, utilizzando in sicurezza i mezzi pesanti e speciali della flotta aziendale.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla collaborazione tra le varie strutture del Gruppo Enel, con particolare riferimento a E-Distribuzione, che ha organizzato il corso, e ad Enel Produzione che ha messo a disposizione l’area mineraria per lo svolgimento delle attività. Alle due edizioni, ciascuna di tre giorni, hanno partecipato complessivamente 18 allievi istruiti da 4 docenti specializzati.