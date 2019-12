Chef e ristoratori a scuola di Pecorino Toscano DOP

Otto incontri in altrettanti capoluoghi di provincia della Toscana, oltre 160 chef e ristoratori coinvolti e 80 ricette preparate interpretando in maniera originale e creativa il Pecorino Toscano DOP. Sono questi i numeri che raccontano il progetto “Conosci il Pecorino Toscano DOP”, promosso nel corso dell’anno dall’Unione Regionale dei Cuochi Toscani in collaborazione con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP per far conoscere da vicino a chef e ristoratori un formaggio legato alla sua terra di origine, con radici che affondano nella storia e nella tradizione agroalimentare della Toscana e un utilizzo versatile adatto per ogni portata.

Le tappe. Il progetto “Conosci il Pecorino Toscano DOP” ha fatto tappa ad Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato con incontri che si sono aperti con una parte tecnica e formativa, curata dal Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP, seguita da un momento pratico per avvicinarsi all’utilizzo del formaggio in cucina. Dagli incontri sono nate cene a tema, aperte anche al pubblico, e cooking show dedicati a menu tradizionali e finger food guidati dagli chef selezionati fra i propri soci da ogni delegazione provinciale dell’Unione Regionale dei Cuochi Toscani.

“Il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP – afferma il direttore, Andrea Righini – ha aderito con piacere al progetto promosso dall’Unione Regionale dei Cuochi Toscani come nuova opportunità per favorire la conoscenza del nostro formaggio e il suo utilizzo in cucina. Gli incontri sono stati dedicati alla storia del Pecorino Toscano DOP, alla sua produzione, ai valori nutrizionali e all’attenzione per il marchio DOP con l’obiettivo di offrire ai consumatori e agli chef un prodotto di alta qualità capace di esaltare numerosi piatti, dall’antipasto al dessert, oltre a essere gustato da solo. Ringrazio l’Unione Regionale dei Cuochi Toscani per questa iniziativa, che rafforza una collaborazione già avviata con altri appuntamenti dedicati all’enogastronomia toscana e che ha trovato un ulteriore valore aggiunto nel coinvolgimento dei caseifici consorziati presenti nelle zone che hanno ospitato gli incontri. Questo, infatti, ha favorito un ulteriore approfondimento della conoscenza del prodotto e uno scambio positivo di esperienze fra il produttore e il trasformatore che può aprire la strada a nuove attività di promozione e valorizzazione del Pecorino Toscano DOP”.

“La collaborazione con il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP – aggiunge Roberto Lodovichi, presidente dell’Unione Regionale dei Cuochi Toscani – conferma, per la nostra professione, che si può crescere e migliorare soltanto lavorando fianco a fianco con le eccellenze del territorio. Grazie agli incontri organizzati in molte zone della Toscana, il progetto ‘Conosci il Pecorino Toscano DOP’ ha permesso ai nostri soci di approfondire la conoscenza di questo importante prodotto caseario che fa parte dei simboli enogastronomici della nostra regione partendo da elementi tecnici e valori nutrizionali che difficilmente avremmo potuto raccogliere. Un’opportunità di crescita professionale che sarà declinata in numerose ricette e idee in cucina, oltre a quelle già sperimentate con successo durante il progetto e altre iniziative che rafforzano la collaborazione fra l’Unione Regionale dei Cuochi Toscani e il Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP”.