Chimera nuoto: la stagione di nuoto e fitness in acqua al via con i corsi gratuiti

La stagione di nuoto e fitness in acqua inizia con due settimane di corsi gratuiti. Da martedì 3 a mercoledì 11 settembre al palazzetto del nuoto di Arezzo e da lunedì 9 a venerdì 13 settembre alla piscina comunale di Foiano della Chiana è in programma un ricco calendario con cinquantuno lezioni per provare le diverse attività acquatiche rivolte a persone di ogni età: dai bambini di quattro anni agli adulti. L’iniziativa rappresenta ormai un atteso e partecipato appuntamento di fine estate che, anno dopo anno, anticipa la ripresa dei tradizionali allenamenti proponendo un’occasione aperta a tutti per scendere in vasca, per divertirsi e per passare qualche serata all’insegna dello sport.

I corsi di nuoto, in orario serale a partire dalle 18.45, si ripeteranno quotidianamente e i partecipanti saranno suddivisi in relazione alle fasce d’età per essere accompagnati in una prima esperienza in vasca dove incontrare gli istruttori della Chimera Nuoto e iniziare le prime fasi dell’apprendimento della disciplina, favorendo un approccio sereno nei confronti dell’ambiente acquatico. In totale sono previsti quattordici allenamenti tra Arezzo e Foiano, con un percorso di insegnamento breve ma intenso che permetterà di acquisire sicurezza nell’ambiente acquatico, di imparare a galleggiare e di apprendere le prime tecniche natatorie.

Molto più variegata sarà la proposta del fitness in acqua che farà provare discipline sempre diverse in pausa pranzo e alla sera, con un percorso tra più metodologie di allenamento, tipologie di esercizi, altezze delle vasche, parti del corpo allenate e attrezzi utilizzati. Le trentasette lezioni in programma si rivolgono a uomini e donne con più di sedici anni e permetteranno di mettersi alla prova ad Arezzo tra Bike, Gymbike, Acqua Circuit, Acqua Alta, Triathlon, Training e Gag, mentre a Foiano tra Bike, Gymbike, Circuit Jump, Acqua Alta e Acqua Bassa. Per avere un programma dettagliato delle lezioni gratuite è possibile visitare le pagine facebook dei due impianti, mentre per iscriversi è necessario mandare un messaggio al 347/42.49.641 o contattare le segreterie delle due strutture.

«Questi corsi rappresentano ormai un appuntamento irrinunciabile per Arezzo e Foiano – commenta Marco Magara, direttore sportivo della Chimera Nuoto, – perché ogni anno coinvolgono decine di persone di tutte le età che approfittano della gratuità delle lezioni per rimettersi in movimento dopo l’estate, per iniziare una nuova attività o semplicemente per passare qualche serata di svago. L’invito è a vivere quanti più appuntamenti possibili: con l’intero percorso del nuoto sarà infatti possibile acquisire i fondamenti della disciplina, mentre nel fitness in acqua ognuno potrà divertirsi tra tante diverse attività».