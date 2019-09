Chiusura parziale delle agenzie Nuove Acque venerdì 27 settembre

Nuove Acque rende noto che venerdì prossimo 27 settembre tutte le agenzie della società nel territorio (Arezzo, Bibbiena, Sansepolcro, Camucia di Cortona e Sinalunga) termineranno le attività di sportello alle 11.00, a seguito di un’iniziativa aziendale.

Si ricorda comunque che saranno disponibili i numeri:

• 800.191919 attivo 24 ore su 24 per informazioni urgenti, segnalazioni e guasti

• 800.391739 (per chi chiama da telefono fisso) o 199.138081 (per chi chiama da cellulare, servizio a pagamento secondo i profili tariffari applicati dal proprio gestore telefonico) per servizi di pratiche ed informazioni commerciali.