Ciabini Engines ad Arezzo Classic Motors

Questo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 Gennaio, si svolgerà al Centro Fiere e Congressi di Arezzo la XXI^ edizione di Arezzo Classic Motors, una delle più apprezzate mostre scambio per veicoli d’epoca del centro Italia.

Un motivo in più per visitare la fiera di auto e moto d’epoca sarà la presenza dello spazio organizzato dal Moto Club Arezzo in collaborazione con Ciabini Engines presso lo Stand 300 del Padiglione Vasari.

Il Team aretino intende celebrare il Titolo Italiano vinto per la seconda volta nel Campionato FMI 500 TT Epoca 2018 portando in mostra la moto Honda 400 Four del 75’ condotta dal pilota Tommaso Bussani, anch’egli classe 75’. Verrà ripercorsa la stagione appena conclusa con tre vittorie su cinque gare sui principali circuiti Italiani con la partecipazione nel team non solo di Tommaso Bussani ma anche del centauro Leonardo Bulai, che ha testato la seconda moto dando un grosso contributo al motorista aretino Paolo Ciabini che prosegue imperterrito il fortunato sviluppo del quattro cilindri giapponese.

A conferma dell’interesse che suscita questo progetto, vediamo che di anno in anno fanno da cornice alla squadra supporter sempre più importanti, a nobilitare l’impresa questa stagione in pista c’erano addirittura i blasoni di Prada e lubrificanti Motul.

Il Moto Club Arezzo allestirà una mostra tematica sulle Honda CB Four, le famose quattro cilindri che sono diventate un vero e proprio oggetto di culto, al momento addirittura le più ricercate. I visitatori potranno vedere nelle varie livree del tempo le piccole 350, le 400, le 500 e le maximoto degli anni ’70, le mitiche Honda 750 Four che a tutt’oggi sono e resteranno, per ovvi motivi , il terzo modello più venduto al mondo.

Il Moto Club Arezzo, che ha supportato logisticamente Ciabini Engines nella stagione agonistica 2018, sarà presente con i suoi rappresentanti al fine di condividere la passione verso le due ruote e non solo, mostrare gli eventi organizzati, i servizi offerti tra i quali tesseramento FMI, iscrizione moto d’epoca al registro storico e soprattutto gli interessanti progetti per la nuova stagione che vanno ben oltre i semplici giri in moto.

Ospiti d’eccezione saranno anche gli amici Honda4Fun, una delle più grosse comunità virtuali di appassionati delle Four sul web, che anche per la felice posizione geografica hanno scelto lo stand del MC Arezzo al Centro Affari per ben cominciare il 2019 incontrandosi di persona nel centro Italia.

Il Moto Club Arezzo e Paolo Ciabini vi aspettano questo fine settimana per ringraziare dal vivo tutti coloro che a qualsiasi titolo si sono interessati a quest’avventura che ovviamente continua anche nel 2019