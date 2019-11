Città del Natale, al Prato arriva lo “scivolone”. Prezzi scontati dal lunedì al giovedì

E’ stato l’assessore Marcello Comanducci, il primo a testare lo “scivolone” in ghiaccio, l’attrazione che da oggi entra in funzione al Prato, nell’ambito della città del Natale.

E da oggi in piena attività anche la pista di pattinaggio. Queste due attrazioni non erano pronte per lo scorso fine settimana, all’apertura della manifestazione, in quanto le serpentine per il raffreddamento dell’acqua dovevano entrare a regime. Ma adesso, con questi ultimi due tasselli, la Città del Natale è veramente al completo.

E così al Prato, oltre alla torre di 40 metri, dalla quale si ammira la città di giorno e di notte, al salotto, al Planetario è pronto anche il divertimento su ghiaccio.

Inoltre, proprio l’assessore ha annunciato che dal lunedì al giovedì le attrazioni sono accessibili con prezzi scontati.

Dalla parte bassa, con i mercatini in piazza San Iacopo e piazza Risorgimento, passando per piazza Grande con il suggestivo villaggio tirolese e la grande baita, fino su al Prato. Ecco la Città del Natale ad Arezzo. Il tutto contornato da bellissime proiezioni luminose sui palazzi.