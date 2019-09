Coldiretti Arezzo a fianco del Calcit con Campagna Amica

Da domani e fino a domenica, ad Arezzo Fiere e Congressi arriva “Calcit in scena”, una serie di appuntamenti promossi dal Calcit ai quali anche Coldiretti Arezzo aderisce. Le cene delle serate infatti saranno tutte a base dei prodotti delle aziende di Campagna Amica Arezzo e sapientemente preparate dall’Associazione Cuochi Arezzo.

“Abbiamo partecipato alla manifestazione con molto entusiasmo, il Calcit è un’importantissima realtà della nostra provincia – dichiara il Presidente di Coldiretti Arezzo Lidia Castellucci – Coldiretti Arezzo è sempre molto attiva in ambito sociale, sempre pronta a portare il suo contributo attraverso il lavoro delle aziende agricole che rappresenta e quindi con i prodotti del circuito di Campagna Amica che producono e, anche in questa occasione è stato così, abbiamo messo in tavola l’impegno, la dedizione e la passione dei nostri imprenditori”.

E proprio a base di prodotti di Campagna Amica sono le cene della solidarietà delle quali il ricavato sarà devoluto al Progetto Scudo riservato alle cure domiciliari oncologiche.

Dalle uova, ai formaggi, al miele del Casentino, all’ortofrutta, l’olio, la carne e salumi della Valdichiana fino ai fagioli del Valdarno, un vero e proprio tour gastronomico della provincia quello che potranno degustare le persone che parteciperanno, tutte le materie prime verranno lavorate con la maestria e creatività dalle sapienti mani dei Cuochi Arezzo.

“La collaborazione con l’Associazione Cuochi Arezzo e con il suo Presidente Gianluca Drago è un binomio vincente che ci porta spesso a partecipare insieme a momenti di promozione delle eccellenze del nostro territorio, mettendo in moto quello che viene definito il “sistema Arezzo” – prosegue Castellucci – valorizzando il lavoro delle nostre imprese. L’impegno che abbiamo portato avanti in questi anni, è il frutto della capacità di aggregare, costruire ed elevarsi, mettendo insieme il miglior contributo che ogni Associazione sa apportare alla collettività. Questo è anche il nostro modo di fare prevenzione, attraverso il #mangiARsano, con i prodotti delle nostre aziende agricole aderenti al circuito di Campagna Amica, prodotti garantiti, genuini, di qualità e a km zero, ribadiamo anche in questa occasione, l’importanza della sana alimentazione fatta di prodotti di stagione quali strumento per prevenire i tumori”.