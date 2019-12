Anghiari, località Montemercole alle ore 17.41, un uomo viene colpito da un toro e sbatte contro il muro.

Il 22enne viene portato al pronto soccorso di Arezzo in codice rosso ma più per dinamica che per condizioni di salute. E’ lucido e vigile. Il ragazzo e’ di Anghiari e lavora in una azienda agricola.

Sul posto automedica, ambulanza ed è stato allertato anche che il Pegaso.

Al momento non abbiamo altri dettagli.

IN AGGIORNAMENTO