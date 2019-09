Come diventare “maghi” delle vendite on line. Corso gratuito di AssoServizi

Entro il 30 settembre 2019 è possibile iscriversi al corso gratuito “DIGITAL MARKETING” organizzato da Assoservizi, agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud. Il corso, finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020, ha una durata di 250 ore ed è rivolto a 12 partecipanti, giovani e adulti, disoccupati, inoccupati, inattivi (iscritti a uno dei Centri per l’impiego della Regione Toscana), residenti nella Regione Toscana e in possesso di Diploma di Istruzione Secondaria Superiore. Le Unità Formative in cui è articolato il corso prevedono le seguenti materie: Basi di marketing e marketing mix, Analisi di mercato: targeting e competitor, Digital Marketing, Marketing strategico e posizionamento nei marketplace, Metaskills: strutturare la creatività, English for E-commerce, oltre a 80 ore di stage presso aziende del territorio. Il percorso verrà realizzato tra ottobre 2019 e gennaio 2020 presso la sede di Assoservizi (Via Roma 2, Arezzo). “In un mercato sempre più orientato al digitale, il tecnico del marketing e il responsabile del marketing e delle strategie commerciali per la vendita on line di prodotti e servizi sono figure sempre più ricercate; il corso fornisce competenze tecniche specifiche per accompagnare le imprese nell’era del marketing digitale – dice Francesco Fumagalli, Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Arezzo con delega all’Education – a fine percorso i partecipanti saranno in grado di definire piani di marketing per la vendita online di prodotti o servizi, sapendo analizzare i mercati delle imprese e posizionando il prodotto/servizio all’interno dei segmenti di mercato identificati con riferimento a quelli internazionali”. Per informazioni sul corso ed iscrizioni: Assoservizi srl, via Roma 2, Arezzo, tel. 0575/401707, info@assoservizisrl.it