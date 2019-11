Commemorazione dei defunti, la santa messa nella cappella del cimitero. Vescovo Riccardo: “tutto passa, fuorchè l’amore”

In occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, che la Chiesa cattolica celebra ogni anno il 2 novembre, l’arcivescovo Riccardo Fontana ha presieduto oggi pomeriggio la Santa Messa, presso la cappella del cimitero urbano di Arezzo.

Nell’omelia, il vescovo Riccardo ha sottolineato più volte il senso e il significato della memoria, soffermandosi sulla considerazione che “nella vita tutto passa fuorché l’amore, che è l’unica cosa che rimane per sempre, ad eterno ricordo di chi ha saputo praticarlo davvero”.

Terminata la celebrazione eucaristica, il vescovo Riccardo si è soffermato con Luca Amendola, amministratore unico di Arezzo Multiservizi, ringraziando non solo per la calorosa accoglienza con cui viene preparata questa speciale celebrazione eucaristica, ma anche – e, soprattutto – per la cura attenta e costante al decoro del luogo e la rispettosa attenzione verso i familiari dei defunti.

Parole che hanno ricevuto l’eco di Luca Amendola, amministratore unico di Arezzo Multiservizi: “Non nascondo l’emozione di preparare la giornata commemorativa del 2 Novembre, in cui si onorano i nostri defunti. E’ in questi momenti che il grande e continuo lavoro dell’intera struttura trova piena soddisfazione, nella consapevolezza di essere a servizio della comunità”. “E, sono particolarmente grato all’arcivescovo Fontana – ha continuato Amendola – per la continua attenzione che dimostra verso il nostro servizio. E’ fondamentale per noi offrire servizi sempre più attenti e rispettosi nei confronti della persona defunta – nel pieno rispetto di ogni credo e di ogni sensibilità – e offrire ai congiunti e agli amici la possibilità di raccogliersi in preghiera o in un silenzio carico di parole interiori in luoghi confortevoli: cosicché la vicinanza e l’amicizia dell’arcivescovo Fontana verso il nostro non sempre facile lavoro, è di innegabile sostegno spirituale”.