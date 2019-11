Comune di Castiglion F.no: avviso di selezione per mobilità volontaria tra enti

Continua l’avvicendamento negli uffici comunali. Negli ultimi mesi ben 4 dipendenti, che per altro verranno salutati durante il prossimo consiglio comunale, sono andati in pensione.. Per questo motivo l’amministrazione comunale rende noto che intende coprire con la procedura di mobilità volontaria, ovvero deve essere già dipendente di un Ente Pubblico, un posto a tempo pieno e indeterminato di categoria giuridica C da assegnare al Settore 4 “Entrate, Gestione previdenziale del personale, Commercio e Suap”. L’avviso è in pubblicazione da oggi, mercoledì 13 novembre, e per la presentazione delle domande c’è tempo fino il 12 dicembre.

Le COMPETENZE / MANSIONI richieste sono le seguenti:

– Esperienza professionale maturata come Istruttore da impiegare prevalentemente/alternativamente, ma non in maniera esclusiva nella:

– gestione dei tributi comunali per attività di accertamento e recupero evasione fiscale.

– gestione dei procedimenti del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) e rapporti con enti terzi.

– gestione dei procedimenti previdenziali del personale degli enti pubblici (pratiche di pensione e rapporti con INPS).

Le domande possono essere presentate:

– Mediante raccomandata A/R indirizzata all’ufficio Protocollo del Comune di Castiglion Fiorentino – Piazza del Municipio, 12 – 52043 Castiglion Fiorentino (AR).

– Con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Castiglion Fiorentino – Piazza del Municipio, 12, in orario di apertura al pubblico;

– Mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.castiglionfiorentino@legalmail.it, (scansionando tutti i documenti inviati, compreso un documento di identità valido); in ogni caso le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 12/12/2019, pena esclusione della selezione. A tal fine non farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale in partenza.