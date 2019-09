“Con la cultura non si mangia (falso!)” Convegno a Castiglion Fiorentino, Palazzo San Michele

Domani, sabato 28 Settembre, alle ore 17:00 presso la sala San Michele del comune di Castiglion Fiorentino, avrà luogo la conferenza dal titolo “Con la cultura non si mangia (falso!)”.

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Istituto di Cultura ed Educazione Castiglionese (ICEC), vedrà come protagonista Paola Dubini, docente di Management delle istituzioni culturali all’Università Bocconi, autrice del libro, che da il titolo al convegno, “Con la cultura non si mangia (falso!)” edito da Einaudi.

“Mentre è in atto il concorso letterario Santucce Storm Festival l’inizio delle attività autunnali dell’ICEC, promosse dall’assessorato alla Cultura, prendono il via con questo significativo convegno che vuole dare un segnale importante verso chi pensa che la cultura non serva o interessi a pochi” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.