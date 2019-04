Conclusi i Campionati Regionali di Bocce 2019 – foto

A Chianciano Terme si sono affrontati 250 atleti da tutta la regione nelle 5 giornate di competizione

Gli ultimi titoli nelle varie categorie vanno a Grosseto, Viareggio, Scandicci, Follonica, Orbetello, Asciano, Monsummano, Firenze, Cortona, Chianciano, Chiusi e Pisa

Cala il sipario sui Campionati Regionali di Bocce 2019, organizzati da Federbocce Toscana e dall’ASD Gruppo Bocciofili Chianciano Terme con il patrocinio del Comune di Chianciano Terme, della Regione Toscana, del CONI Toscana, del Comitato Paralimpico Toscana e della FISDIR Toscana. I Campionati hanno impegnato circa 250 atleti in 130 partite nel corso dei 5 appuntamenti. Dopo le giornate riservate alle categorie giovanili, agli atleti paralimpici con disabilità intellettivo relazionale e agli atleti paralimpici fisici, l’ultimo weekend è stato dedicato alla Pétanque, giocata ai giardini pubblici e alla Raffa femminile e maschile all’interno del Bocciodromo Comunale. Sabato 30, sotto la direzione del sig. Marco Rossi sono state protagoniste le donne: il titolo di cat. A è andato a Ksepka Boguslawa del Grossetano che ha sconfitto in finale Claudia Sebastiani della Viareggina. Viareggio è stata protagonista anche in cat. B con Danila Maccioni (Viareggina) che ha scalzato la vincitrice dell’anno scorso Ivana Arati (Bocce Arezzo). Ed è sempre Viareggio a farla da padrone anche in cat. C con Esterina Francesconi (Migliarina) a prevalere su Tommasina Fiorenzi (Cortona Bocce). Si è poi disputata anche la finale unica, che ha visto ancora il successo di “Rina” Francesconi, che ha messo in fila Boguslawa e Maccioni.

Per quanto riguarda la Pétanque Marco Sensi di Pisa Bocce si è aggiudicato il titolo individuale, precedendo Enza Lombardi dell’Affrico, classificatasi seconda. Lo stesso Sensi, in coppia con Carlo Lazzeroni, non è riuscito a concedere il bis: il titolo di coppia va ai loro compagni di squadra di Pisa Bocce Giselda Spigarelli e Christophe Di Meglio.

L’ultimo atto è stato diretto dal sig. Mauro Gennari di Grosseto.

In cat. A trionfa Bruno Monaco della Scandiccese, davanti ad Angiolino Conti (Montecatini AVIS), la coppia vincitrice è quella composta da Massimo Matteo e Alessio Casedda (Follonichese) che hanno sconfitto in finale Alberico Bifaro-Marco Petti della Scandiccese, mentre nella terna Andrea Favia-Claudio Tonnicchi-Leonida Maiuri di Orbetello vincono in finale il derby su Alberto Pelvi-Giuseppe Radicchi-Fernando Garbin del Grossetano.

In cat. B il campione individuale 2019 è Gianni Materozzi della Bocciofila Asciano che supera in finale Bruno Colzi di Cortona Bocce nella coppia trionfano i monsummanesi Giancarlo Del Buono e Giovanni Mazzanti che sconfiggono in finale Tiberio Baccellini e Niccolò Buti (San Vincenzo), nella terna titolo per i fiorentini Fernando Reali, Enrico Granci e Nicola Foggi dell’Affrico, davanti agli scandiccesi Ivano Ricci, Gabriele Parravicini e Alessandro Desii.

In cat. C vince Fabrizio Favilli (Cortona Bocce) che batte in finale il grossetano Giorgio Canini, mentre la prova di coppia è appannaggio di Lorenzo Bonomei e Leopoldo Ranaldo del G.B. Chianciano Terme su Alessandro Lunghi e Claudio Innocenti di Orbetello. Olinto Ingegni, Mario Ricci e Rolando Seccaroni (DLF Chiusi) si aggiudicano la terna, battendo in finale Antonio Parricelli, Franco Magrini e Michele Modola della Monsummanese.

Nell’adiacente stadio si è giocato per la prima volta alla specialità lawn bowls, la disciplina della famiglia delle bocce praticata su erba sia naturale che sintetica con le “bowls”, asimmetriche sia nella forma che nel peso, che compiono una traiettoria curvilinea di differente direzione a seconda dell’impugnatura. Si è trattato del primo vero campionato, nato grazie all’iniziativa di Bowls Italy di Rapolano Terme, la prima società di lawn bowls in Italia, presieduta da Andrea Burgassi, Elena Burgassi e Daniele Lascialfari.

Alla Premiazione erano presenti il Presidente di FIB Toscana Giancarlo Gosti, il Consigliere FIB delegato di Siena Armando Martini, il Segretario Regionale FIB Luciano Scricciolo, il Presidente del Gruppo Bocciofili Chianciano Terme Aroldo Giugnoli e il Segretario Fabio Massini, l’Assessore allo Sport del Comune di Chianciano Terme Andrea Morganti.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita dei Campionati Regionali 2019” dichiara il Presidente di Federbocce Toscana Giancarlo Gosti, che prosegue: “Il Gruppo Bocciofili Chianciano Terme e il Comitato FIB Siena hanno organizzato la manifestazione al meglio, la città di Chianciano ci ha accolto alla grande e ha risposto presente. Con questa manifestazione contiamo di aver diffuso la cultura sportiva e i valori di cui la nostra disciplina è portatrice”.

Raffa

Cat. A

Individuale

1° Bruno Monaco (Scandiccese – FI)

2° Angiolino Conti (Montecatini AVIS – PT)

Coppia

1° Massimo Matteo-Alessio Casedda (Follonichese – GR)

2° Alberico Bifaro-Marco Petti (Scandiccese – FI)

Terna

1° Andrea Favia-Claudio Tonnicchi-Leonida Maiuri (C.B. Orbetello – GR)

2° Alberto Pelvi-Giuseppe Radicchi-Fernando Garbin (C.B. Grossetano – GR)

Cat. B

Individuale

1° Gianni Materozzi (Bociofila Asciano – SI)

2° Bruno Colzi (Cortona Bocce – AR)

Coppia

1° Giancarlo Del Buono-Giovanni Mazzanti (Monsummanese – PT)

2° Tiberio Baccellini-Niccolò Buti (San Vincenzo – LI)

Terna

1° Fernando Reali-Enrico Granci-Nicola Foggi (Affrico – FI)

2° Ivano Ricci-Gabriele Parravicini-Alessandro Desii (Scandiccese – FI)

Cat. C

Individuale

1° Fabrizio Favilli (Cortona Bocce – AR)

2° Giorgio Canini (C.B. Grossetano – GR)

Coppia

1° Lorenzo Bonomei-Leopoldo Ranaldo (G.B. Chianciano Terme – SI)

2° Alessandro Lunghi-Claudio Innocenti (C.B. Orbetello – GR)

Terna

1° Olinto Ingegni-Mario Ricci-Rolando Seccaroni (DLF Chiusi – SI)

2° Antonio Parricelli-Franco Magrini-Michele Modola (Monsummanese – PT)

Raffa femminile cat. A

1° Ksepka Boguslawa (C.B. Grossetano)

2° Danila Sebastiani (Viareggina)

Raffa femminile 2019 cat. B

1° Danila Maccioni (Viareggina)

2° Ivana Arati (Bocce Arezzo)

Raffa femminile 2019 cat. C

1° Esterina Francesconi (Migliarina)

2° Tommasina Fiorenzi (Cortona Bocce)

Pétanque

Individuale

1° Marco Sensi (Pisa Bocce – PI)

2° Enza Lombardi (U.S. Affrico – FI)

Coppia

1° Giselda Spigarelli-Christophe Di Meglio (Pisa Bocce – PI)

2° Marco Sensi-Carlo Lazzeroni (Pisa Bocce – PI)