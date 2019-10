Confesercenti analizza il piano strutturale

È in programma per domani, mercoledì 2 ottobre alle ore 21 in Confesercenti un incontro tra i commercianti per analizzare il piano strutturale. Nelle sede di Confesercenti, in via Fiorentina, l’associazione di categoria ha invitato gli esperti e i professionisti in modo che assieme ai soci possano essere esaminate le scelte dettate dal piano strutturale ed attuare, e, nel caso siano ravvisate problematiche, procedere con la redazione delle osservazioni da presentare all’amministrazione comunale.

“L’incontro tra i professionisti e gli iscritti all’associazione di categoria” spiega Massimo Boncompagni presidente dell’area aretina di Confesercenti “servirà a confrontarsi su un tema che ci sta a cuore per il futuro della città.

Un momento utile ad esaminare il piano strutturale. Se emergeranno problematiche per il commercio, proporremo all’amministrazione comunale le nostre modifiche. Fino ad oggi abbiamo partecipato attivamente agli incontri preliminari dando il nostro contributo alla realizzazione del piano strutturale. Adesso con alcuni tecnici, illustreremo ai commercianti, quello che è stato redatto e se non ci convince faremo le dovute osservazioni, come ci permette la normativa”.