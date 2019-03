Confesercenti dà il benvenuto all’ambito turistico Valdarno

Di Loreto: “Bene la costituzione. Adesso è importante investire rapidamente su promozione e marketing”

Confesercenti esprime soddisfazione per la costituzione dell’ambito turistico Valdarno. Al termine dell’incontro di presentazione svoltosi ieri al teatro comunale di Bucine, Laura Di Loreto presidente di Confesercenti Valdarno dà il benvenuto al nuovo strumento che si preannuncia un buon volano per la crescita turistica del valdarno. “Esprimiamo soddisfazione – commenta Laura Di Loreto – e crediamo nella sinergia tra pubblico e privato. Un binomio che è mancato per troppi anni e che adesso può rappresentare la svolta per la crescita turistica del territorio valdarnese.

Gli operatori vedono di buon occhio la costituzione dell’ambito turistico del valdarno e siamo convinti che per il futuro sarà importante investire sulla promozione e sul marketing in modo da attrarre un crescente numero di visitatori”.

“I dati relativi al 2017 e 2018 – aggiunge Di Loreto – sono incoraggianti e fanno ben sperare per il futuro. Le presenze annunciate ci vedono crescere dal 2017 al 2018 e questo è un bel risultato.

L’obiettivo raggiunto dovrà essere solo il punto di partenza per nuovi traguardi. Lo sprint del turismo, oggi rappresenta la carta da giocare per far rivivere i centri storici e veder rifiorire il commercio tradizionale che auspica di poter finalmente contare su un turismo capace di sollevare le presenze e spingere i consumi”.

“Da tempo, come associazione di categoria – spiega Di Loreto – avevamo richiesto di poter arrivare all’esercizio delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale nell’ambito territoriale del Valdarno in modo di poter ottimizzare il sistema turistico locale, garantendo ai visitatori una presenza coordinata sul territorio ed un servizio più efficace, migliorando l’esercizio attraverso il contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività”.

Per la presidente di Confesercenti Valdarno: “D’ora in avanti sarà importante mettere a punto una strategia operativa condivisa tra istituzioni pubbliche e operatori privati per valorizzare la destinazione Valdarno; Confesercenti è disponibile, attraverso le nostre aziende, a far parte dei tavoli tematici che sono già stati attivati come quello del wedding e gli altri di prossima costituzione sull’enogastronomia e sul turismo lento o outdoor che potranno rappresentare un forte volano di sviluppo per le zone del Valdarno, della Valdambra e de Le Balze, per esempio”.