Continua a violare l’obbligo di dimora e finisce in manette

I Carabinieri del Comando Compagnia di Sansepolcro hanno arrestato un magrebino 19enne, con precedenti di polizia, in esecuzione di un provvedimento restrittivo emesso dall’autorità giudiziaria.

Il giovane, già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune campano di San Giuseppe Vesuviano, in diverse occasioni è stato controllato in territorio valtiberino dalle pattuglia dell’Arma che, constatando la violazione della misura cui era sottoposto, hanno richiesto ed ottenuto dall’autorità giudiziaria l’inasprimento della stessa. L’arrestato è ora ristretto alla Casa Circondariale Arezzo. L’uomo era stato già arrestato dai Carabinieri biturgensi nello scorso mese di agosto, quando è stato sorpreso a spacciare nelle vie del centro storico; nella circostanza i militari lo trovarono in possesso di circa 6 grammi di hashish.