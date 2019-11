Controlli della Polizia Locale, sanzione di mille euro per il conducente di un autocarro frigo

Il mezzo era inidoneo al trasporto di prodotti congelati. All’interno cento kg di pesce

Sabato mattina gli agenti della Polizia Locale, nell’ambito delle attività di controllo su strada, hanno fermato in via Spinello, in centro storico ad Arezzo, un autocarro frigo. All’interno del mezzo era stipato circa un quintale di pesce destinato alla ristorazione. In seguito agli accertamenti, l’autocarro è risultato inidoneo al trasporto di prodotti congelati e nei confronti del guidatore è stata comminata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente, per un importo di circa mille euro.