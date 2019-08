Da lunedì 26 agosto modifiche alla circolazione in via Marco Perennio, Campoluci e Bagnoro

Da lunedì 26 agosto e fino a giovedì 26 settembre, al fine di consentire i lavori per la realizzazione della rete ultraveloce (fibra ottica), è stata disposta la temporanea istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli in ambo i lati di via Marco Perennio nel tratto che va dal civico n. 66 al civico n. 96, via Catenaia nel tratto che va dal civico n. 7 al civico n. 28, via Perugia, nel tratto che va dall’intersezione con via Marco Perennio al civico n. 55, via Palermo nel tratto dell’intersezione con via Marco Perennio al civico n. 16, via del Castro nel tratto che va dall’intersezione con via Marco Perennio al civico n. 16/4, nel tratto che va dal civico n. 18/E al civico n. 18/M, nel tratto che va dal civico n. 34 al civico n. 44, nel tratto che va dal civico n. 2/15 al civico n. 2/17, via Fiorentina nel tratto che va dall’intersezione con via del Castro al civico n. 28, nel tratto che va dal civico n. 31 al civico n. 35 (tratti meglio evidenziati dalla segnaletica stradale provvisoria in loco), con orario dalle ore 8.30 alle ore 17.30, con obbligo del ripristino in piena sicurezza della regolare circolazione dalle ore 17.30 alle ore 8.30 del giorno successivo e nei giorni festivi.

Da lunedì 26 agosto e fino a mercoledì 27 settembre, al fine di consentire la manutenzione straordinaria della strada comunale di Campoluci, è stata disposta la temporanea istituzione del senso unico alternato di circolazione, regolato da impianto semaforico e/o movieri, nel tratto che va dalla rotatoria con la S.P. n. 43 della Libbia e la località Buon Riposo (tratto meglio evidenziato dalla segnaletica stradale provvisoria in loco) con orario ininterrotto h24.

Da lunedì 26 agosto e fino a mercoledì 11 settembre, al fine di far effettuare lavori di scavo per la posa di nuova condotta idrica lungo la strada comunale della Sella in loc. Bagnoro, è stata disposta la temporanea istituzione del senso unico alternato di circolazione, regolato da impianto semaforico e/o movieri, lungo la strada comunale della Sella in loc. Bagnoro, nel tratto che va dal civico n. 15/A1 al civico n. 4 posto sul ponte sul Rio Valtina, per una lunghezza di mt. 300 (tratto meglio evidenziato dalla segnaletica stradale provvisoria in loco), con orario dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e con obbligo del ripristino della regolare circolazione in piena sicurezza dalle ore ore 17.30 alle ore 8.30 del giorno successivo e nei giorni festivi.