Dalla scuola di cucina “Chef al 17” partecipazione a “Orienta il tuo futuro”

Crociani-Checcaglini (Cescot-Confesercenti): “Orientare al futuro mettendo in pratica la teoria”

In occasione della giornata di orientamento svoltasi oggi ad Arezzo Fiere e Congressi sono stati i giovani studenti della scuola di Cucina “Chef al 17” di Cescot Confesercenti ad accogliere i loro coetanei che hanno partecipato all’evento “Orienta il tuo futuro, il significato delle scelte”. Un bell’esempio di sinergia che ha visto coinvolti i ragazzi che si stanno formando nelle aule di via Spallanzani inseguendo il sogno di diventare cuoco e trovare un lavoro. “Gli allievi della nostra scuola di cucina Chef al 17” spiegano Chiara Crociani direttore dell’Agenzia Formativa Cescot e Mario Checcaglini direttore di Confesercenti “hanno ideato il menù per i partecipanti all’evento formativo promosso ad Arezzo e finanziato dalla Regione Toscana con le risorse del POR FSE 2014-2020. È stata per loro l’occasione di mettere in pratica quando imparato fino ad oggi contribuendo alla riuscita dell’evento”.

Dalla cucina di Chef al 17, e dagli allievi una concreta “forma di orientamento”. La loro esperienza formativa, grazie alla collaborazione con l’associazione Cuochi di Arezzo presieduta da Gianluca Drago e agli chef Enrica Romani, Susanna Del Cipolla, Marco Bracciali, e Denise Massarenti, ha infatti permesso di accogliere studenti ed insegnanti che questa mattina si sono incontrati ad Arezzo Fiere e Congressi per partecipare all’evento “Orienta il tuo futuro, il significato delle scelte”.

“Oggi è un giorno importante per gli studenti” ha commentato Luca Lischi responsabile della segreteria dell’assessore Cristina Grieco della Regione Toscana “che partecipano a questa giornata di orientamento. La giornata è stata l’occasione per misurarsi con le due scuole alberghiere del territorio aretino, il Vegni e il Camaiti e con gli studenti dei corsi di formazione della scuola di Cucina Chef al 17 dell’agenzia formativa Cescot di Confesercenti. Un bel connubio quindi tra scuola, formazione e mondo del lavoro grazie alla sinergia con l’associazione cuochi di Arezzo a dimostrazione di quanto sia fondamentale l’alleanza tra istruzione formazione e lavoro”.