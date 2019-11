DEMOS al consiglio comunale aperto su Saione

Insieme alla cittadinanza attiva, una rappresentanza dell’Osservatorio DEMOS parteciperà al Consiglio comunale aperto di giovedì 14 novembre alle 16.30 richiesto dal Nuovo Comitato di Saione sul quartiere e la sua vita. Ci piace intestare questa iniziativa al termine vita.

Una recente ricerca di “ Avvenire “ quotidiano d’ispirazione cattolica colloca Arezzo al 56° posto in Italia e al 7° in Toscana nella classifica del “ Ben Vivere “ e Saione è il quartiere simbolo di una città che spesso va in cronaca nera.

DEMOS si occupa di Saione da tempo, l’ha in pratica adottato sotto la lente del suo Osservatorio sociale mettendo in risalto aspetti positivi e punti critici. Con una campagna d’opinione l’Osservatorio dei cattolici democratici ha evidenziato le difficoltà della mobilità, ha messo in rilievo l’errata collocazione della nuova caserma dei vigili urbani in via Filzi, ha proposto via Tagliamento come nuova sede per la polizia municipale, ha posto l’accento sul Pionta, lo spaccio di stupefacenti e la politica degli eventi al colle e al parco Standa, ha sollecitato la rivisitazione di un quartiere multietnico che interpreta anche un vissuto da valorizzare. Nella riunione per l’anno Sociale 2020 che il direttivo di DEMOS ha tenuto in un noto locale aretino Saione è stato inserito nel programma come frontiera da osservare e monitorare per le sue potenzialità e per le sue contraddizioni. Continua il “ viaggio nei quartieri aretini “ alla luce della scelta Saione Vive, una comunità quella di Arezzo con i suoi quartieri non una somma d’individui, vuole essere una società dai mille colori con interesse comune per il “ ben essere “ e non un condominio di singoli chiusi e impauriti.

Il 14 novembre con il Consiglio Comunale aperto c’è una storica occasione di ascolto, di confronto tra cittadini e istituzioni, interpretiamo questo momento come un processo di partecipazione democratica che scuota la società aretina. Saione Vive; più volte DEMOS ha messo in risalto la vitalità e l’interculturalità della sua società così come le contraddizioni che meritano grande attenzione da parte delle istituzioni e dell’associazionismo. Le parole del Nuovo Comitato di Saione: cittadinanza, parco Pionta, sicurezza, viabilità, integrazione, prevenzione ci convincono, attorno ad esse anche dal territorio vanno costruite iniziative.

A questo proposito, l’Osservatorio dei cattolici democratici DEMOS propone le PIAZZE di Saione con focus di lezioni di LEGALITA’, SICUREZZA, PREVENZIONE, INTEGRAZIONE tenute da testimoni come Pietro Bartolo il medico di Lampedusa, Liliana Segre, il Presidente del parlamento Europeo David Sassoli. L’idea chiede il sostegno dell’associazionismo democratico, di Oxfam, Koinè, Liria e dello stesso Nuovo Comitato di Saione.

Diamo con Saione Vive una suggestione alla città, il sogno e la realtà di tornare ad essere comunità.