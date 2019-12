Deve scontare pena per reati di droga, 43enne finisce dietro alle sbarre

I poliziotti del Commissariato di Montevarchi hanno dato esecuzione, stamani, ad un ordine di carcerazione a carico di un quarantaquattrenne, originario del Marocco ma residente nel Valdarno Aretino.

L’uomo, per un provvedimento di unificazione di pene, dovrà scontare 5 anni, 4 mesi e 23 giorni per “produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope” in concorso e per il reato di “associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” in base alla normativa contenuta nel Testo Unico Stupefacenti.

È stato, inoltre, condannato al pagamento di 600 euro, interdizione ai Pubblici Uffici per anni; l’uomo, a pena espiata, inoltre, dovrà essere espulso dall’Italia.

Il marocchino è stato quindi condotto dagli uomini del Commissariato di P.S. di Montevarchi presso la Casa Circondariale di Arezzo.