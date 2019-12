Domenica alle 18.15 ritorna la sfida tra tra Amen SBA Arezzo e Webkorner Sici Montevarchi

La dodicesima giornata del Campionato di Serie C Gold propone al Palasport Estra il derby tra Amen Scuola Basket Arezzo e Webkorner Sici Fides Montevarchi.

Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento in salute, per gli amaranto è il secondo derby casalingo consecutivo dopo la vittoria all’ultimo tuffo con la Synergy del 24 Novembre.

La sfida con la Fides torna dopo la Semifinale PlayOff di due stagioni fa quando i valdarnesi espugnarono il Palasport Estra e salirono poi in Serie C Gold, categoria ottenuta poi anche dagli amaranto lo scorso anno. La Fides è guidata in panchina da un coach molto esperto come Riccardo Paludi e si basa su un nucleo di giocatori cresciuti nel vivaio gialloverde. Fino ad oggi il miglior realizzatore valdarnese è stato Malatesta capace di mettere a referto più di 13 punti a partita, ma come sempre è il collettivo la forza del quintetto della Fides. In casa amaranto dopo il primo blitz esterno della stagione sul difficile campo della Legnaia, c’è grande voglia di allungare ulteriormente la striscia vincente contro un avversario storicamente ostico e che arriverà al Palasport Estra deciso ad ottenere i due punti.

Per tutti gli sportivi un appuntamento da non perdere per un derby che regalerà sicuramente tante emozioni, la palla a due è prevista per le 18.15 alzata dai Sigg. Natucci di Bagni di Lucca e Puocci di Firenze.

Nel fine settimana la prima squadra a scendere in campo sarà la Rosini Impianti Under 18 Silver alle prese con la proibitiva trasferta sul campo della capolista e imbattuta Synergy Valdarno. Sabato sera alle 20 al Palasport Estra big match del campionato di Promozione con l’Amen Arezzo che attende la visita della Teamnova Lastra a Signa.

Domenica mattina ultima di andata per la Chimet Under 16 Gold che ospita alle 11.15 il fanalino di coda Castelfiorentino. Lunedi nuovo turno casalingo per la capolista Tecnoil Under 18 Gold che ospita la Virtus Siena nel penultimo impegno della prima fase. A chiudere la settimana delle giovanili sarà Mercoledi la DuniaPack Under 14 Elite che ha posticipato la sfida sul campo del Prato.

Due gli impegni del Minibasket Nova Verta con gli Scoiattoli 2011 domenica mattina e con gli Esordienti 2008 al pomeriggio sempre contro contro CMB Valdarno questa volta in trasferta.