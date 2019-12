Domenica il centro di Rassina si vestirà a festa

Tradizionali presepi dislocati nel borgo storico del paese, mercatini natalizi con bancarelle dell’artigianato, addobbi, idee regalo, decori, prodotti tipici del territorio, dolciumi, abbigliamento e pelletteria: piazza Mazzini a Rassina si prepara ad accogliere la Festa di Natale organizzata dal Comitato “Amici di Babbo Natale”, con il Patrocinio del Comune di Castel Focognano in collaborazione con le associazioni locali.

Appuntamento domenica dalle 8 alle 20, quando il centro del paese diventerà un luogo per grandi e piccini dove potersi ritrovare a vivere insieme la magia del Natale. Quest’anno sarà presente anche una bancarella dove verranno esposti i lavori in ceramica, le pitture e i biglietti d’auguri realizzati dagli ospiti del Centro diurno Tangram di Rassina. Il mercatino ospiterà anche stand enogastronomici dove sarà possibile gustare specialità del territorio, cibi caldi e la tradizionale polenta fritta. Un luogo ideale quindi per i regali e per il palato!!!Durante la giornata si potranno ascoltare musiche natalizie degli zampognari che si muoveranno nelle strade del paese in attesa dell’arrivo di Babbo Natale che giungerà per la consegna dei doni a tutti i bambini presenti. Quella di domenica sarà una giornata ricca di iniziative e intrattenimento per vivere insieme l’atmosfera delle feste.

Ma la magia del Natale a Castel Focognano ha già avuto inizio martedì 17 dicembre alle 21, nella chiesa di San Martino a Rassina, con il consueto Concerto di Natale a cura della Filarmonica Giudo Monaco accompagnata dai canti del coro Cigalobaibamba della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Castel Focognano.

Serata partecipata e graditissima che si è conclusa con il brano Schalom che significa PACE ed è con questo augurio che la comunità si appresta a vivere il Natale e il nuovo anno.