Donna deceduta all’ospedale di Montevarchi, probabilmente per gravi conseguenze della polmonite

MONTEVARCHI – E’ deceduta due giorni fa all’ospedale della Gruccia una donna di 45 anni, probabilmente per le conseguenze, rarissime, di una polmonite fulminante, successiva ad una forma di influenza.

La signora è entrata in Pronto Soccorso il 4 febbraio ed è deceduta il 5 mentre era ricoverata in Terapia Intensiva, dove è stata sottoposta a tutte le procedure del caso. Per approfondire quanto accaduto, l’Asl Toscana sud est ha chiesto il riscontro diagnostico che servirà a capire le esatte cause del decesso. La 45enne era residente a San Giovanni Valdarno e lavorava in Chianti.

L’Azienda rassicura la popolazione che non sono necessari interventi di profilassi nelle persone vicine alla 45enne.