Due giornate di festa nel parco nazionale delle Foreste casentinesi per la chiusura dei progetti di educazione ambientale dell’area protetta

Il 7 giugno torna ‘Una Notte a Terranuova’ con Giusy Ferreri Sarà la regina dei tormentoni estivi Giusy Ferreri, ad animare l’edizione 2019 di “Una Notte A Terranuova Bracciolini”, la festa organizzata dal Comune di Terranuova e dalla Commart (l’associazione dei commercianti), in collaborazione con Materiali Sonori, e che apre la stagione degli eventi estivi in Valdarno e in provincia di Arezzo. Il centro di Terranuova Bracciolini si animerà di cibo e musica in collaborazione con i pub ed i locali del territorio. L’appuntamento, ormai consueto ed irrinunciabile, è nel centro storico, dalle ore 19, con ingresso gratuito dove si esibiranno anche gli Stranobakkano, i Nord Sud Ovest Trash e i Senza Filtro. Per completare il programma appuntamento per tutti i bambini con giochi ed animazione. “Una Notte a Terranuova è diventato un appuntamento fisso per vivere il nostro centro storico e stare insieme – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni. Quest’anno, sempre con la preziosa collaborazione della Commart, abbiamo deciso di regalare un momento di spensieratezza, una vera e propria festa di inaugurazione della stagione estiva”. “Si tratta di una formula ormai rodata che vedrà per una sera i pub ed i locali del territorio allestiti all’aperto nel centro storico – ha detto Laura Salvi, presidente della Commart- che ha l’intento di coinvolgere persone di tutte le età in un momento di allegria e condivisione”.