È partito il censimento permanente. Le interviste su appuntamento

È partita a ottobre la seconda edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Sono 995 le famiglie che hanno ricevuto dall’Istat una lettera che le invita a compilare il questionario online. Sono 1.888 quelle che invece sono state contattate presso la propria abitazione da un rilevatore.

I rilevatori sono riconoscibili in quanto muniti di tablet per effettuare l’intervista e di tesserino Istat identificativo con foto e timbro del Comune. Chiunque sia privo di tesserino, tablet e materiale informativo dell’Istat non è incaricato a svolgere le interviste per il censimento. I cittadini possono chiedere ai rilevatori di esibire un documento di identità e rivolgersi all’Ufficio statistica per verificare il nominativo del rilevatore.

Questi gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17,30.

E veniamo alle prima tipologia di famiglie, invitate a compilare il questionario online: se non vi hanno ancora provveduto in maniera autonoma possono contattare l’Ufficio statistica in piazza Amintore Fanfani (censimentopopolazione@comune.arezzo.it, 0575/377237- 377199) al fine di prendere un appuntamento, anche il sabato mattina, per compilarlo da una postazione del Centro comunale di rilevazione, che si trova al primo piano del palazzo dello Sportello Unico, o rilasciando l’intervista a un operatore.

Le famiglie coinvolte sono tenute all’obbligo di risposta. Fino al 20 dicembre funzionerà anche un numero verde Istat 800 188 802, dalle 9 alle 21, per ogni informazione.