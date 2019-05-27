Ecco i nuovi Sindaci eletti nella Provincia di Arezzo

BADIA TEDALDA
LISTA CIVICA DI UNITA’ COMUNALE 2
SINDACO: ALBERTO SANTUCCI
VOTI: 411
PERCENTUALE:100%
SEGGO: 1
BIBBIENA
LISTA: AVANTI INSIEME
SINDACO: FILIPPO VAGNOLI
VOTI: 3.036
PERCENTUALE: 45,07%
SEGGI: 11
BUCINE
CENTROSINISTRA PER BUCINE
SINDACO: NICOLA BENINI
VOTI: 3.491
PERCENTUALE:65,71%
SEGGI: 11
CASTEL FOCOGNANO
LISTA: IMPEGNO COMUNE
SINDACO: LORENZO RICCI DETTO REMOSINDACO
VOTI: 907
PERCENTUALE: 49,97
SEGGI: 8
CASTEL SAN NICCOLO’
LISTA: COSTRUIRE PER CRESCERE
SINDACO: ANTONIO FANI
VOTI: 937
PERCENTUALE_ 59,45
SEGGI: 7