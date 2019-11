Arriva The Mountain: un nuovo brano per Leon Seti

Leo Baldi è un giovane musicista e cantante nato ad Arezzo che ha deciso di trasferirsi in Inghilterra per studiare filosofia all’università di Lancaster, dedicandosi allo stesso tempo alla scrittura e composizione di brani incentrati su sonorità elettroniche, particolarmente evocative ed introspettive.

Confluenza di elettronica, pop ed ambient molto interessante ed originale.

Linee melodiche profonde e spirituali ed una voce che tocca il cuore.

I suoi album sono viaggi pieni di canzoni d’amore e di perdita, di gioia e sofferenza.

Oggi esce un nuovissimo brano: si chiama The Mountain.



Una canzone intima, quasi una confessione di autentica bellezza, che lascia senza fiato.

Una canzone che tratteggia immagini e colori, un bellissimo quadro.

Una storia che scorre con potenza e urgenza dentro un arrangiamento lento ed avvolgente che sembra strappato direttamente dal cuore di Leon.

Già Leon Seti, perché questo è il nome d’arte scelto da Leo Baldi, anch’esso un nome evocativo ed ispirato. come le linee melodiche mai banali delle sue canzoni.

Anche in The Mountain la voce di Leon è profonda e matura incastonata in sonorità cristalline e sempre ben definite.

Nessuna preoccupazione o paura, soltanto la consapevolezza che dobbiamo affrontare il futuro abbandonando ogni timore.

Un brano etereo, intimo e teatrale allo stesso tempo, che conferma Leon Seti come straordinario autore ed interprete di gemme synth-pop costruite attorno a pad e beat – questa volta anche campane e flauto di pan – che si ripetono in loop e che creano ogni volta atmosfere uniche.



Mostrare il vero io all’interno della propria musica è davvero difficile da fare.

Sono pochi gli artisti che ci riescono, che sono in grado di farlo onestamente e senza timore di rimanere nudi di fronte al pubblico.

Leon Seti è sicuramente un’artista che non ha paura di rivelare le proprie emozioni, anche quelle più profonde e segrete.