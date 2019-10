“Faccio salti altissimi”, Iacopo Melio racconta la sua storia nella sala consiliare di Terranuova

Sabato 19 ottobre alle ore 16.30 presso la Sala del Consiglio si terrà l’incontro con Iacopo Melio che parlerà del suo libro “Faccio salti altissimi. La mia storia, oltre le barriere tra ruote bucate e amori fuori tempo”. “È con grande onore che ospitiamo a Terranuova Iacopo Melio – dice orgogliosa Caterina Barbuti, assessore alla cultura – È da personaggi positivi come Iacopo che noi tutti dovremmo prendere esempio, cercando del buono in tutte le battaglie con cui quotidianamente, a vari livelli, siamo chiamati a combattere.

Vorremmo che il messaggio di Iacopo, relativo alla possibilità di trovare la bellezza dietro ogni difficoltà che la vita presenta, arrivasse anche alla nostra comunità lasciando un segno importante” Iacopo Melio nasce in Toscana, vicino ad Empoli. Durante il Liceo apre un blog (oggi chiuso) per raccontare storie e trattare temi sociali, iniziando così a coltivare un proprio pubblico online. Da sempre schierato in difesa dei diritti umani e civili. Inizia a lavorare come freelance nel mondo della comunicazione digitale e del social media marketing. A Luglio del 2014, dopo aver scritto un ironico articolo sulle barriere architettoniche, diventa il promotore di una campagna di sensibilizzazione nazionale (diventata poi una Onlus) catturando l’attenzione dei media nazionali e internazionali: #vorreiprendereiltreno. Concretizza così il suo attivismo realizzando progetti volti all’abbattimento di tutte le barriere, non solo architettoniche ma soprattutto culturali.

Per questo motivo, il 29 Dicembre 2018, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli conferisce motu proprio l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito. Si occupa di ideazione e divulgazione, ma anche di formazione e consulenza, riguardo progetti sociopolitici. Sempre in giro per l’Italia, fisicamente e in modo virtuale, come relatore in conferenze, eventi pubblici, lezioni o incontri nelle scuole. “Dopo aver letto il libro Faccio salti altissimi abbiamo tentato subito di contattare Iacopo Melio per condividere con i nostri concittadini il messaggio importante che trasmette con le sue parole e che diffonde anche grazie alla sua associazione Vorrei prendere il treno -spiega Gianna Gambini di “Sopra Le Nuvole”, l’associazione che ha curato l’evento – Sarà un’occasione importante d’incontro con l’autore per parlare, con l’ironia e la schiettezza che lo contraddistinguono, di tematiche quali il superamento delle barriere architettoniche e l’inclusione sociale”.