Farfalle Falciai vincono in Sardegna

E’ aretina la più piccola ginnasta della Toscana in lizza per il titolo italiano Gold

Sarà la piccola aretina Ginevra Bindi la più piccola della spedizione Toscana delle farfalle che si giocheranno il titolo di campionessa d’Italia di ginnastica ritmica. La baby atleta della Falciai ha infatti conquistato, domenica scorsa, a Cagliari, in Sardegna, il pass per la finale del prestigioso campionato individuale Gold che si svolgerà a Catania, in Sicilia, nei giorni 30 novembre e 1 dicembre. Bindi si è classificata al secondo posto – grazie agli esercizi al corpo libero (prima classificata), alla palla (prima classificata) e alla fine (seconda classificata) – al termine della fase interregionale del campionato individuale Gold allieve della Zona tecnica 3 che ha visto scendere in pedana le atlete della Toscana, del Lazio e della Sardegna.

Un risultato eccezionale per la piccola atleta che a soli 9 anni, ha già conquistato il titolo di campionessa toscana lo scorso 20 ottobre a Ponsacco e che adesso con il titolo di vicecampionessa interregionale si prepara a scendere in pedana per gareggiare con le migliori atlete d’Italia nella categoria Allieve 1. Una piccola promessa della ginnastica ritmica coltivata nel vivaio Falciai, la società aretina che continua a mietere successi. Oltre a Ginevra Bindi infatti altre due ginnaste voleranno in Sicilia per la finale nazionale. Nella categoria A4 ci saranno Chiara Badii classificatasi prima con punteggi straordinari e Rachele Rossi classificatasi quinta.

La spedizione aretina in terra siciliana vedrà quindi tre giovanissime ginnaste aretine protagoniste della finale nazionale del campionato individuale Gold allieve. Complimenti e in bocca al lupo per le prossime gare. In totale saranno dodici le ginnaste toscane in gara a Catania. Per le A1 del 2010, Bindi (Falciai); per le A2 del 2009 Pucci e Galletti (Motto), Mollica Nora (Corallo) e Corradino (Iris); per le A3 del 2008 Puosi, Pratelli e Cecconi (Motto); per le A4 del 2007 Badii e Rossi (Falciai), Neri (Giglio) e Puccinelli (Etruria). La Toscana vanta quindi almeno una rappresentante per ogni categoria e tre sono farfalle Falciai, orgoglio aretino.

di Stefano Pezzola