Festività di Natale, ecco le modifiche nell’apertura degli uffici della Asl

Nelle settimane delle festività gli orari di alcuni uffici/servizi della Sud Est subiranno delle variazioni. Ecco il dettaglio per la provincia di Arezzo.

Arezzo

Il pomeriggio del 24 e 31 dicembre saranno chiusi gli sportelli Cup del San Donato, di via Guadagnoli e di San Leo. Anche lo sportello dell’Aiuto Point Oncologico e il Front Office della protesica saranno chiusi i pomeriggi del 24 e del 31. Il giorno 27 dicembre sono regolarmente aperti tutti i front office. Il laboratorio Analisi del S. Donato, nei giorni del 24 e del 31 dicembre, chiuderà alle 15,30. I giorni 30 e 31 dicembre resterà chiuso per inventario il magazzino ausili Arezzo. Il “Punto insieme” sarà aperto lunedì 23 dicembre invece che venerdì 27. Il SerD e l’UFSMIA rimarranno chiusi i pomeriggi del 24, 27 e 31 dicembre. Il Consultorio sarà chiuso il pomeriggio del 24, tutto il 27 e il pomeriggio del 31. Al Distretto in via Guadagnoli saranno chiuse il pomeriggio del 24, del 27 e del 31 le attività amministrative e di front office. Il Distretto in via XXV Aprile sarà chiuso i pomeriggi del 24 e del 31, mentre il 27 sarà chiuso per l’intera giornata. Anche la Medicina Legale sarà chiusa il 27. Il Punto Farmaceutico del San Donato resterà chiuso per inventario il 30 e 31 dicembre. Riprenderà l’attività dal 2 gennaio.

Valdichiana

Martedì 24 dicembre e martedì 31 dicembre i punti di prenotazione CUP nelle sedi di Camucia e Castiglion Fiorentino saranno aperti solo al mattino. Venerdì 27 dicembre saranno chiusi gli uffici amministrativi della sede distrettuale di Camucia, compresa l’Anagrafe Sanitaria, mentre saranno aperti al mattino i punti di prenotazione CUP nelle varie sedi (Camucia, Castiglion Fiorentino, Foiano e ospedale Fratta).

Valdarno

Tutti i front office Cup della zona Valdarno sono regolarmente aperti, ad eccezione di quello dell’ospedale che il 24 e 31 sarà aperto dalle 7,45 alle 12,45. Gli uffici relativi al Supporto Amministrativo Zona Distretto (segreteria, protocollo, ecc) saranno chiusi il 27 dicembre. I Consultori saranno chiusi i pomeriggi del 24, 30 e 31. L’UFSMA Valdarno sarà aperto dalle 8 alle 14 del 24 e del 31 dicembre; il Centro Diurno Salute Mentale sarà aperto con i seguenti orari: il 24 e il 31 dalle 9 alle 14; il 27, 30, 2 e 3 gennaio dalle 9 alle 17. Il punto farmaceutico di continuità dell’Ospedale S. Maria alla Gruccia resterà chiuso per inventario il 30 e 31. Riprenderà l’attività dal 3 gennaio.

Valtiberina:

Sportelli CUP e Anagrafe: il 24 e il 31 dicembre, chiusura pomeridiana per la postazione dell’ospedale di Sansepolcro; gli altri sportelli non subiranno modifiche degli orari. Il Consultorio sarà aperto in orario 8-15 nei giorni del 24 e del 31. Tutti gli altri servizi distrettuali non subiranno variazioni degli orari di apertura al pubblico. Si ricorda che il 27 dicembre a Sansepolcro sarà tutto chiuso in occasione del Santo Patrono (San Giovanni).

Casentino: il pomeriggio del 24 e 31 dicembre rimarranno chiusi il front office Cup dell’ospedale di Bibbiena, il Centro ambulatoriale di riabilitazione e il Consultorio Unico. Venerdì 27 sono chiusi gli uffici del Distretto che non lavorano con il pubblico, il Consultorio, l’Ufficio prevenzione di Poppi e il back office Anagrafe del Distretto.

SERD e Servizio Sociale aperti regolarmente, così come sarà funzionante il Servizio salute mentale Adulti e l’assistenza infermieristica territoriale.

Non sarà attivo, infine, il numero verde aziendale (800613311) nei giorni che vanno dal 25 al 29 dicembre, il 1 gennaio e il 6 gennaio.